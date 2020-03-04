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Восемь жилых этажей и все из дерева. Вот какой красивый многоэтажный дом построили в Швеции

04.03.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Датское архитектурное бюро C. F. Møller Architects построило в городе Вестерос самое высокое деревянное здание в Швеции. Как пишет издание thearchitect.pro, многоквартирный восьмиэтажный дом полностью собран из CLT-панелей.


Фото: Nikolaj Jakobsen

Многоквартирный комплекс Kajstaden Tall Timber Building полностью изготовлен из перекрестного ламинированного бруса — CLT-панелей. Этот стеновой материал представляет собой плиту из нескольких слоев, количество которых зависит от назначения этих панелей. Благодаря проклейке крест-накрест под высоким давлением в прессе характеристики набухания и усадки древесины сокращаются до незначительного минимума.




Восьмижэтажка вполне естественно выглядит среди привычных бетонных зданий. Главное достоинство деревянного здания (это очень важно для шведов) в том, что древесина является полностью возобновляемым материалом и практически не оставляет углеродный след.

«Общая экономия углекислого газа за счет использования твердой древесины вместо бетона оценивается в 550 тонн CO2 в течение всего срока службы здания», — пояснил Роб Марш, менеджер по устойчивому развитию бюро C. F. Møller Architects.

Также считается, что деревянные здания улучшают самочувствие людей, находящихся в эксплуатации.


Внутри здания Kajstaden Tall Timber Building на каждом этаже расположены четыре квартиры площадью от одной до пяти комнат. В стремлении максимизировать вид и естественное освещение, все жилые комнаты расположены с видом на гавань.

Каждый этаж был построен всего за три дня.

По словам студии, высота и форма здания Kajstaden Tall Timber Building дополняют окружающие достопримечательности и эстетику его площадки в промышленной гавани.


Стоит отметить, что это не первый опыт в проектировании деревянного строительства от C. F. Møller Architects.


В Эребру на юге Швеции по проекту студии возводится целый деревянный квартал. Проект получил название Örnsro Trästad (Деревянный город Эрнсру). Район включает в себя здания переменной этажности: жилые дома высотой от четырех до 11 этажей.

 
 
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