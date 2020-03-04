В Кобрине проводили зиму

Источник материала: Кобринский вестник

Так совпало, что последний день масленичной недели выпал на первый день весны. И путь погода выдалась дождливой, во время праздника тепло было от хорошего настроения гостей.





В парке им. А.В. Суворова у бюста разместилась главная концертная площадка. Порадовали своим творчеством воспитанники образцового циркового коллектива «Веснушки», коллектив художественной самодеятельности «Подруженьки» и дуэт Инны и Дмитрия Зауголковых из праздничного агентства «Твой день». Гости праздника пели и танцевали, для них проводились весёлые конкурсы и игры, что доставило всем массу позитива.





В этот день особое раздолье было для детворы: кто за зиму соскучился по аттракционам, мог на них прокатиться –по случаю праздника работали все площадки.

На центральной аллее можно было попытать свои силы в перетягивании каната, пометать «блинчики» и многое другое. Взрослым предлагали посостязаться в поднятии гири или попробовать забить гвоздь одним ударом молотка.





Тут же была организована выставка детских рисунков о Масленице. Победительницей конкурса по итогам зрительского голосования стала семилетняя Дина Мельничук.

В торговых точках предлагали гостям блины с различными начинками Главный символ праздника), а представители ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» устроили дегустацию своей продукции и провели для всех желающих викторину с призами.





Ближе к вечеру главное действо переместилось к озеру. Одна их самых традиционных забав на Масленицу – призовой столб. Было много желающих попытать свою удачу, однако только трое мужчин справились с заданием. Главным моментом праздника стало сжигание чучела зимы. Будем надеяться, что вскоре весна вступит в свои права.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.