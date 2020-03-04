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Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На проспекте Машерова начали устанавливать полюбившуюся брестчанам аллею светодиодных «тюльпанов». Можно сказать, что их появление стало своеобразным символом наступающего 8 Марта.

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Напомним, что с завтрашнего дня уже можно купить цветы на самых оживленных точках города.

А еще наш фотограф Валерий КОРОЛЬ заметил вернувшихся скворцов ;-)

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

 
 
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  На проспекте Машерова начали устанавливать полюбившуюся брестчанам аллею светодиодных «тюльпанов». Можно сказать, что их появление стало своеобразным...
 
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