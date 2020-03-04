Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта

Источник материала: Виртуальный Брест

На проспекте Машерова начали устанавливать полюбившуюся брестчанам аллею светодиодных «тюльпанов». Можно сказать, что их появление стало своеобразным символом наступающего 8 Марта.





Напомним, что с завтрашнего дня уже можно купить цветы на самых оживленных точках города.

А еще наш фотограф Валерий КОРОЛЬ заметил вернувшихся скворцов ;-)















































