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Тюльпаны возвращаются на Машерова: как Брест готовится к празднику 8 Марта
04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На проспекте Машерова начали устанавливать полюбившуюся брестчанам аллею светодиодных «тюльпанов». Можно сказать, что их появление стало своеобразным символом наступающего 8 Марта.
Напомним, что с завтрашнего дня уже можно купить цветы на самых оживленных точках города.
А еще наш фотограф Валерий КОРОЛЬ заметил вернувшихся скворцов ;-)
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На проспекте Машерова начали устанавливать полюбившуюся брестчанам аллею светодиодных «тюльпанов». Можно сказать, что их появление стало своеобразным...
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