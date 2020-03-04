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Сев яровых культур начался в Брестской области

04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Аграрии Брестской области приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь.

Сев яровых культур начался в Брестской области

Посевная в регионе в этом году началась на неделю раньше, чем это было в прошлом. На 4 марта ранние яровые культуры посеяны на 600 га (1% к плану). Половина этой площади приходится на Брестский район. По 100 га засеяно в Дрогичинском и Пружанском районах. Сев ведут в половине районов области. Сейчас хозяйства сеют преимущественно овес. Кроме того, на 800 га посеяны однолетние культуры. Всего в регионе яровой сев предстоит провести на 400 тыс. га.

Погодные условия в новом сельскохозяйственном году позволили аграриям вести полевые работы практически без перерыва. На поля уже внесено 5,7 млн т органики, что в 1,7 раза больше по сравнению с уровнем прошлого года. Параллельно идет вспашка почвы - к яровому севу уже подготовлено 85% площадей (341 тыс. га). Это на 70 тыс. га больше, чем было подготовлено на эту дату в прошлом году. На эти площади уже внесены калийные удобрения.

"Из-за отсутствия снега и морозов в зимний период озимые культуры не ушли в состояние полного покоя: растения продолжали дышать и, как следствие, шел расход сахаров. Для поддержания жизнедеятельности растений аграрии приступили к более ранней их подкормке. Азотными удобрениями подкормлены озимые культуры на 5,5 тыс. га", - отметил Виталий Рудь.

Также работники сельского хозяйства сеют многолетние травы, ведут их подкормку, вносят калийные удобрения на сенокосах и пастбищах.

 
 
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  Аграрии Брестской области приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства...
 
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