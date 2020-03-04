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Расследование уголовного дела о взрыве на салюте завершено

04.03.2020 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Расследование уголовного дела о взрыве на салюте завершено
Следственный комитет РБ

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске.

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Отдел информации и связи с общественностью СК сообщил: следствие установило, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации. Пиротехника, закупленная у российской компании, имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, поэтому они подлежали отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта.

Внесение изменений

По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. Они в процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента. 

Внештатные ситуации во время салюта произошли вследствие допущенных нарушений: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

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Обвинение

Сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пиротехника, закупленная у российской компании, имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе, диаметр (калибр) изделий превышал норму.
 
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