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Солдат-срочник получил травму на полигоне

04.03.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военнослужащий срочной службы получил травму кисти во время подготовки к применению взрывоопасного предмета на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны.

В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, за военнослужащим вылетел вертолёт, который доставит его в Минск, а так же выехал реанимобиль, который доставит его в Главный военный клинический медицинский центр, говорится в сообщении

По официальной версии, жизни солдата ничего не угрожает.
 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащий срочной службы получил травму кисти во время подготовки к применению взрывоопасного предмета на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны.
 
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