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Солдат-срочник получил травму на полигоне
Источник материала: Партизан
Военнослужащий срочной службы получил травму кисти во время подготовки к применению взрывоопасного предмета на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны.
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Военнослужащий срочной службы получил травму кисти во время подготовки к применению взрывоопасного предмета на полигоне «Брестский», сообщает Минобороны.
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