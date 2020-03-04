﻿ Курсы валют на 4 марта: курс доллара 2.2311, курс евро 2.4898, российский рубль 3.3812. 21.by
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Курсы валют на 4 марта: курс доллара 2.2311, курс евро 2.4898, российский рубль 3.3812

04.03.2020 13:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

04.03.2020: итоги торгов БВФБ

4 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.2311, курс евро – 2.4898, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3812.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0042 рубля до 2.2311, что составило 0.19%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0831 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0031 (0.12%), на 4 марта 2020 курс составил 2.4898. По итогам месяца евро вырос на 0.1151 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0138 рублей (0.41%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0035 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
151 706 000 20 931 600 30 031 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.19 – 2.23 рублей, курс продажи доллара 2.2315 – 2.27. Евро можно было продать в диапазоне 2.42 – 2.488 рублей, купить – 2.492 – 2.525.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=66 (стоимость 1 доллара равна 66 российских рублей),
  • EUR/USD=1.118 (1 евро стоит 1.118 доллар),
  • EUR/RUB=73.7 (73.7 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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4 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.2311, курс евро 2.4898, курс российского рубля составил 3.3812.
 
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