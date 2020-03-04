«У меня двое детей и шесть кубиков пресса». Молодая мама - о том, как изменила себя

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : если после рождения ребенка вы занялись спортом, а в результате приобрели не только отличную фигуру, но и любимое хобби — ждем вашего письма! Прием историй мы продлили до 9 марта. В этот раз о себе рассказывает Вероника Немкович из Минска: «Мне 26 лет, у меня двое детей и шесть кубиков пресса». Из рекрутера она стала фитнес-тренером, и спустя четыре месяца после рождения сына пробежала 10 км Минского полумарафона.



Фото: из личного архива героини

Мы продлили прием историй до 9 утра 9 марта: присылайте свою фотографию, а также развернутую историю на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мама в форме». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф. И. О., город, мобильный телефон. Подробные правила читайте по ссылке .

— Примерно за год до первой беременности я начала заниматься кардиотренировками, в основном, бегом и ограничила себя в питании. Я стала худенькой, но мое эмоциональное состояние ухудшилось.

В беременность я вступила с весом 57 кг при росте 175 см. Расслабилась и прекратила тренировки. Ограничения в питании тоже были сняты. В мой рацион плотно вошли бутерброды с колбасой, печенье с молоком, конфеты и мороженое. Как итог, за первую беременность я набрала 22 кг. Родила я прекрасную дочку.



Фото: из личного архива героини

Из-за лишнего веса мне было некомфортно в моем теле. Меня раздражал мой внешний вид, мучили боли в спине, я испытывала усталость от бытовой рутины. Все это в совокупности привело к тому, что через два месяца после родов я пришла в тренажерный зал. Кормила дочь грудью, и времени на тренировку было немного. Я сделала упор на базовых упражнениях (приседания со штангой, выпады в ходьбе с гантелями, становая тяга, подтягивания и т.д.), которые позволяют задействовать сразу несколько групп мышц. Силовые тренировки стали моим спасением: спина укрепилась и перестала беспокоить, вес начал уходить. Но самое главное — это было лучшей эмоциональной разрядкой.

Так как я кормила ребенка грудью, то питание значительно пересмотрела. Помимо спорта, в моей жизни появилось еще одно увлечение — кулинария. Из простых и доступных продуктов я научилась готовить интересные, полезные, красивые блюда.



Фото: из личного архива героини

Через полгода после первых родов я была в хорошей физической форме и очень гордилась собой. Я не только избавилась от лишнего веса: благодаря набору мышечной массы мне удалось изменить пропорции тела в лучшую сторону.

Когда дочери был 1 год и 3 месяца, я вновь забеременела. В этот раз я продолжила тренироваться в зале до 7-го месяца беременности. Оставшиеся время до родов я тренировалась дома с гантелями и фитнес-резинками. Старалась придерживаться правильного питания, но не строго. За вторую беременность я набрала 13 кг. В положенный срок родила сына.



Фото: из личного архива героини

Благодаря хорошему самочувствию уже через месяц я снова приступила к тренировкам в зале. С двумя маленькими детьми непросто найти время, чтобы отлучиться из дома на полтора часа, но благодаря мужу 3−4 раза в неделю я тренировалась в зале, остальное время — дома или на прогулках с детьми. Во время прогулок я отжималась от скамеек, растягивалась, приседала, качала пресс на лавочке в парке. Через четыре месяца после рождения второго ребенка я участвовала в Минском полумарафоне: 10,5 км, пробежала за 59 минут. Спустя год после рождения второго ребенка я была в лучшей спортивной форме за всю жизнь.

Тогда я четко решила, что мои хобби (спорт и кулинария) должны стать моей профессией. Я пошла учиться. Поступила на факультет спортивного менеджмента. С отличием закончила фитнес-школу. Посетила множество семинаров по диетологии. Прошла еще несколько курсов по подготовке тренеров. И в июне 2019 года, когда дочери было 4, а сыну 2, я начала работу в качестве персонального тренера.



Фото: из личного архива героини

До сих пор в нашем обществе полно предубеждений на тему совместимости тренировок и грудного вскармливания. Я кормила каждого из своих детей больше чем по году, молока всегда хватало.

Правильное питание — это совсем недорого. Когда вы исключаете из своей продуктовой корзины весь пищевой мусор: глазированные сырки, сладкие йогурты, вафли, майонез, колбасу, алкоголь и сигареты, то у вас всегда появятся средства для покупки рыбы, овощей и фруктов.



Фото: из личного архива героини

Спорт не просто помог мне после рождения детей выглядеть и чувствовать себя лучше, он дал мне возможность заниматься любимым делом и приносить пользу людям. Я горжусь возможностью вдохновлять и мотивировать людей становится лучше, здоровее, красивее. Мы с мужем воспитываем детей своим личным примером. Я уверена, что мой правильный образ жизни — это большой вклад в здоровье моих детей. Если моей четырехлетней дочери предложить чипсы, она ответит: «Спасибо, но я такое не ем. Я балерина». При этом с удовольствием съест яблоко или банку тунца.