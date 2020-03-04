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«Без пропуска коронавирус не пройдет!». Что происходит в минских общежитиях

04.03.2020 13:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Без пропуска коронавирус не пройдет!». Что происходит в минских общежитиях
Фото из открытых источников

В Беларуси выявили уже шесть случаев заражения короновирусом. Как известно, первый случай был завозной - иранским студентом из БНТУ. На сегодняшний день приняты специальные меры, которые коснулись студентов, проживающих в общежитиях. Какая сегодня царит обстановка в стенах некоторых столичных общаг?

Илья (имя изменено), БНТУ

- На данный момент в общежитии ежедневно проводят мониторинг нашего состояния. По комнатам ходит дружина и расспрашивает про наше самочувствие. Помимо этого, каждое утро мы проверяемся у врача. Там нам только измеряют температуру.

В общежитие запретили проводить посетителей, вахтеры стали тщательнее проверять наши пропуска. Некоторые студенты, в связи с карантином, уехали к себе домой. Университет постоянно призывает их возвращаться из своих городов, но многие и не думают это делать. Дело в том, что они уверены: в Минске заразиться гораздо проще, чем у себя дома.

Лично я к вирусу отношусь спокойно. Считаю, что меры, которые приняты сегодня к студентам - лучшая позиция в данной ситуации. В целях профилактики принимаю витамины, обрабатываю руки антисептиком, общаюсь только со знакомыми мне людьми и только в общежитии. Университет, чтобы ограничить наше передвижение, решил перевести нас на дистанционное и онлайн-обучение. Проводятся вебинары, но сам их не смотрю, так как пока тем, связанных с моей специальностью, не было. По каждому предмету нам предоставили индивидуальный план обучения и материалы для подготовки. Меня такой формат обучения полностью устраивает.

«Без пропуска коронавирус не пройдет!». Что происходит в минских общежитиях Где в Беларуси можно сдать тест на коронавирус?

Елизавета, БГУ

У нас до 31 марта закрыт вход в общежитие для тех лиц, которые в нем не проживают. Как мне сказали на вахте, в общежитие не будут пускать ни родственников, ни ребят из нашего университета, с которыми мы постоянно контактируем на учебе. Сейчас половина иногородних студентов ходит в масках, некоторые не заходят в один лифт с китайцами, боятся. Сама проживаю в одном блоке с иностранной студенткой из Китая. На данный момент она не приехала в общежитие, но от ее подруги я узнала, что они вместе решили снимать квартиру за очень большие деньги, чтобы не чувствовать себя неловко. Они понимают, что сегодня белорусские студенты опасаются китайских. Из-за этого иностранцы чувствуют себя виноватыми. Поэтому они с подругой решили уехать из общежития на какое-то время, чтобы, по их словам, не тревожить нас. Конечно, всем известно, что ребят из БНТУ перевели на дистанционную систему обучения. Если честно, я бы была не против остаться на недельку-другую дома. Включая сегодняшнюю ситуацию, появляться в людных местах нам не советуют, однако поездки на учебу на метро, конечно, никто не отменял. Лично я в целях профилактики купила себе антисептик, стала мыть руки гораздо чаще.

«Без пропуска коронавирус не пройдет!». Что происходит в минских общежитиях Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса

Мария, БГУИР

С момента завозного случая короновируса у нас в общежитиях запрещен вход посторонним людям, кроме родственников, которые на входе обязаны предоставить свой личный документ. Помимо этого, никаких других нововведений у нас нет. Мысль о том, что у нас может произойти подобная ситуация, как в БНТУ, конечно, не радует, хоть в общежитиях есть те, которые переводят все в шутку. На мой взгляд, они просто не осознают серьезность проблемы. Однако мысль о дистанционном обучении весьма заманчива: так бы было больше времени на другой вид деятельности, помимо учебы. Сейчас в целях какой-либо профилактики я часто мою руки, использую влажные салфетки, когда нахожусь вне общежития.

«Без пропуска коронавирус не пройдет!». Что происходит в минских общежитиях
Фото: Фото из открытых источников

 

Даниил, БГТУ

С момента обнаружения короновируса в Беларуси в нашем общежитии особых нововведений не было. Было лишь закрыто посещение для всех, кто в нем не проживает. Состоялась небольшая беседа с заведующей, которая повторила для правила личной гигиены. Сам их стараюсь придерживаться: после посещения улицы мою руки с мылом, стараюсь не касаться грязными руками лица.  Отношусь к сегодняшней ситуации спокойно, без паники, так поступает и большинство проживающих в моем общежитии, ведь у нас даже нет иностранных студентов. Насчет карантина не думаю, что есть смысл вводить его у нас, однако мысль об дистанционном обучении все же прельщает.

 
Теги: Минск
 
 
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Непростую ситуацию с коронавирусом одними из первых ощутили на себе студенты БНТУ. "АиФ" расспросил студентов минских общежитий о том, как они сражаются с...
 
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