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По итогам работы за прошлый год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине
04.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приз имени Валерия Павловича Асташенка вручают за высокую эффективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Брестской области в предупреждении и раскрытии преступлений. Как отметил начальник Пинского РОВД подполковник милиции Сергей Козак, свой весомый вклад в победу внесли все отделы и подразделения, которые сработали в минувшем году качественно и слаженно:
Что же касается показателей оперативно-служебной деятельности, то за прошлый год общее количество зарегистрированных преступлений было практически аналогично статистическим данным 2018 года. Количество зарегистрированных преступлений по направлению деятельности уголовного розыска снизилось и продолжает оставаться наименьшим за последние 12 лет. Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные на территории Пинского района.
Меньше преступлений было зарегистрировано по направлению наркоконтроля и противодействия торговле людьми, при этом выявлено больше преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжких. Отмечается практически вдвое увеличение количества выявленных уголовно наказуемых деяний в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, значительно увеличилось число таких уголовно наказуемых деяний, относящихся к категории особо тяжких и тяжких.
Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Удалось уменьшить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также не допустить роста преступлений в отношении пожилых граждан. Принимаемые меры способствовали стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде. Так, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо с их участием хоть и незначительно, но снизилось. Стабилизировалось состояние дорожной безопасности на территории района. Уменьшилось количество ДТП, погибших и раненых в них людей. Не допущено ДТП с участием детей.
Как отмечают правоохранители, приз имени В.П. Асташенка обязывает отдел соответствовать данному званию и не останавливаться на достигнутом. В 2020 году основное внимание сотрудники Пинского РОВД будут уделять профилактике преступлений в сфере высоких технологий и сети Интернет, предупреждению краж и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, борьбе с пьянством, а также уменьшению дорожно-транспортных происшествий.
В завершение остается добавить, что по итогам работы за 2019 год Пинский районный исполнительный комитет решил занести на Доску почета Пинского района в числе передовиков производства и социальной сферы начальника Пинского РОВД Сергея Козака. Поздравляем!
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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> По итогам работы за 2019 год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине и был отмечен переходящим призом имени В.П. Асташенка. Эту высокую почетную награду наш...
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