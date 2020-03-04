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По итогам работы за прошлый год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине

04.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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По итогам работы за прошлый год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине
По итогам работы за 2019 год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине и был отмечен переходящим призом имени В.П. Асташенка. Эту высокую почетную награду наш райотдел милиции получил впервые.

Приз имени Валерия Павловича Асташенка вручают за высокую эффективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Брестской области в предупреждении и раскрытии преступлений.  Как отметил начальник Пинского РОВД подполковник милиции Сергей Козак, свой весомый вклад в победу внесли все отделы и подразделения, которые сработали в минувшем году качественно и слаженно:

– Безусловно, приятно, что наша работа была отмечена на областном уровне. Хочется поблагодарить весь личный состав, а также моих заместителей, каждый из которых сумел верно расставить акценты и приоритеты в службе. Это первый заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш, заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной безопасности Николай Чечун, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Виталий Будник.

Что же касается показателей оперативно-служебной деятельности, то за прошлый год общее количество зарегистрированных преступлений было практически аналогично статистическим данным 2018 года. Количество зарегистрированных преступлений по направлению деятельности уголовного розыска снизилось и продолжает оставаться наименьшим за последние 12 лет. Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные на территории Пинского района.

Меньше преступлений было зарегистрировано по направлению наркоконтроля и противодействия торговле людьми, при этом выявлено больше преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжких. Отмечается практически вдвое увеличение количества выявленных уголовно наказуемых деяний в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, значительно увеличилось число таких уголовно наказуемых деяний, относящихся к категории особо тяжких и тяжких.


По итогам работы за прошлый год Пинский РОВД стал одним из лучших на Брестчине

Слева направо: В.Л. Будник, С.В. Козак, Д.К. Кулеш и Н.А Чечун.

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Удалось уменьшить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также не допустить роста преступлений в отношении пожилых граждан. Принимаемые меры способствовали стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде. Так, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо с их участием хоть и незначительно, но снизилось. Стабилизировалось состояние дорожной безопасности на территории района. Уменьшилось количество ДТП, погибших и раненых в них людей. Не допущено ДТП с участием детей.

Как отмечают правоохранители, приз имени В.П. Асташенка обязывает отдел соответствовать данному званию и не останавливаться на достигнутом. В 2020 году основное внимание сотрудники Пинского РОВД будут уделять профилактике преступлений в сфере высоких технологий и сети Интернет, предупреждению краж и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, борьбе с пьянством, а также уменьшению дорожно-транспортных происшествий.

– Пинский РОВД сегодня – это слаженный коллектив, способный выполнять все задачи, сплав опыта и молодости. В числе наших лучших сотрудников – старший уполномоченный отделения уголовного розыска Александр Шингарей, временно исполняющий обязанности по должности начальника штаба Сергей Терлецкий, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Владимир Шукало, старший инспектор отдела охраны  правопорядка и профилактики Александр Архипенко, участковые инспекторы милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Николай Колесникович, Иван Шило, Виталий Козел, начальник отделения ГАИ Вячеслав Голякович, временно исполняющий обязанности по должности старшего инспектора отделения ГАИ  Дмитрий Антонович.   Проявляет себя и молодежь – помощник дежурного оперативно-дежурной службы Кирилл Кожемяко, опер-уполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Максим Костечко, оперуполномоченный отделения уголовного розыска Никита Марчев. В профессиональный праздник хочется адресовать самые теплые слова признательности ветеранам, а также всем поколениям сотрудников, которые создавали и укрепляли традиции службы, и, конечно, тем, кто сегодня в строю. Желаю успехов во всех начинаниях, оптимизма и крепкого здоровья! – подчеркнул Сергей Козак.

В завершение остается добавить, что по итогам работы за 2019 год Пинский районный исполнительный комитет решил занести на Доску почета Пинского района в числе передовиков производства и социальной сферы начальника Пинского РОВД Сергея Козака. Поздравляем!

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора и Пинского РОВД

 
 
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