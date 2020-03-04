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Ученые рассказали о влиянии карантина на психику

04.03.2020 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Карантин может оказывать негативное психологическое воздействие на людей. К его последствиям относятся симптомы посттравматического стрессового расстройства, растерянность и гнев. Об этом говорят новые данные, опубликованные в Lancet.

Во время текущей вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 для ограничения распространения инфекции широко применяются карантинные мероприятия. Люди могут быть изолированы в специальных учреждениях или на дому. Чтобы минимизировать потенциальные негативные эффекты, следует учесть прежний опыт проведения карантинов.

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали 24 исследования, которые были проведены в 10 странах во время вспышек острого респираторного синдрома (ТОРС), лихорадки Эбола, гриппа H1N1, ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) и конского гриппа.

Исследование описывает широкий спектр психологических последствий карантина – признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессию, чувство гнева и страха, а также злоупотребление психоактивными веществами. 

Симптомы ПТСР могут сохраняться в течение длительного времени после карантина. Наибольшее психологическое воздействие карантин оказывает на людей с психическими расстройствами и работников здравоохранения.

«Последствия могут обнаруживаться спустя месяцы или годы. Данные указывают, что в процессе планирования карантина необходимо принимать меры для минимизации этих психологических воздействий», – рассказала ведущий автор Саманта Брукс (Samantha Brooks).

Одним из факторов, влияющих на степень психологического воздействия, оказалась продолжительность карантина: более длительные карантины связаны с ухудшением психического здоровья. 

К другим значимым факторам относятся отсутствие предметов первой необходимости (продуктов питания, воды и одежды) и недостаток информации от органов здравоохранения о цели карантина и указаниях относительно действий, которые необходимо предпринимать.


Во время посткарантинного периода причиной психологических проблем были стигматизация самого заболевания и финансовые потери из-за отсутствия возможности работать.

«Люди, которые находятся на карантине, уже испытывают высокий уровень страха перед заражением и возможностью заражения других. Они часто склонны к катастрофическим интерпретациям событий, и отсутствие точной информации может усугубить это. 

Наши исследования показали, что тем, кто находится на карантине, важно иметь доступ к современной точной информации, которая четко и последовательно сообщает причины карантина и любые изменения в плане карантина, особенно в отношении его продолжительности», – пояснил соавтор исследования Нил Гринберг (Neil Greenberg).

Психологические эффекты обязательного и добровольного карантина не сравнивались, но исследования показывают, что выделение альтруистического аспекта карантина с точки зрения обеспечения безопасности других может снизить уровень стресса.
 
 
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Карантин может оказывать негативное психологическое воздействие на людей. К его последствиям относятся симптомы посттравматического стрессового расстройства,...
 
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