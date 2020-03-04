О самовольном занятии земельного участка и оформлении правоудостоверяющих документов на нег

Источник материала: Клiч Радзiмы

Согласно статье72 Кодекса Республики Беларусь о земле «Возврат самовольно занятого земельного участка» самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, за исключением случаев использования по целевому назначению гражданами земельных участков, предоставленных им до 1 января 1999 года для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированномжилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, строительства и эксплуатации индивидуального гаража для хранения транспортного средства, сведения о которых внесены в земельно-кадастровую документацию.

В соответствии со статьями 20, 21 Кодекса Республики Беларусь о земле земельный участок считается созданным с момента государственной регистрации соответственно его создания, изменения, прекращения существования. Право на земельный участок возникает, переходит, прекращается с момента государственной регистрации. Создание земельного участка, возникновение, переход либо прекращение прав на земельный участок, а также прекращения права временного пользования земельным участком или права аренды земельного участка в связи с истечением срока пользования им, удостоверяются свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации, выдаваемым организацией по государственной регистрации.

Право временного пользования земельным участком, предоставленным для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, осуществляется на основании решения о предоставлении земельного участка, принятого государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и

управление в области использования и охраны земель, без выдачи документа, удостоверяющего право временного пользования земельным участком.

Документы, удостоверяющие права на земельные участки, выданные в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, в том числе до 1 февраля 2006 года, являются действительными и имеют одинаковую юридическую силу со свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Статьей 23.41 КоАП РБ предусмотрена ответственность за самовольное занятие земельного участка в виде наложения штрафа в размере:

-на физическое лицо – от 10 до 30 базовых величин;

-на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин;

-на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин.

В соответствии со ст. 386 УК Беларуси самовольное занятие земельного участка, совершенное в течение года после наложения административного взыскания повторно, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 1 года, или арестом на срок до 3 месяцев.

Отдел землеустройства Шарковщинского райисполкома использует Геопортал ЗИС (земельно-информационная система) которая позволяет по имеющимся фотоматериалам и регистрации границ земельных участков выявлять факты самовольного занятия и нерационального использования земли.

В ходе осуществления мероприятий за охраной и использованием земельв 2019 году в отношении индивидуального предпринимателя отделом землеустройства Шарковщинского райисполкома составлен протокол об административном правонарушении по статье 23.41 КоАП РБ «Самовольное занятие земельного участка», данное лицо установило ограждение в виде капитального забора за пределами границ предоставленного ему земельного участка на землях общего пользования г.п. Шарковщина тем самым нарушив земельное законодательство. Данные административные материалы были переданы на рассмотрение в Суд Шарковщинского района. Постановлением Суда индивидуальный предприниматель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин на сумму 510 белорусских рублей.

За незаконную разработку внутрихозяйственного карьера в отношении сельскохозяйственной организации района составлен протокол об административном правонарушении за самовольное занятие земельного участка по ст. 23.41 КоАП РБ и передан на рассмотрение в Суд Шарковщинского района в результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых величин на сумму 230 белорусских рублей.

Все нарушения в данный момент устранены.

Самовольно занятый земельный участок возвращается по его принадлежности на основании решения районного, сельского, исполнительного комитета, принятого в соответствии с его компетенцией, о возврате самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние с определением сроков выполнения этих действий, без возмещения лицу затрат, произведенных им за время незаконного использования. Приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние, а также снос возведенных на нем строений производятся за счет лица, самовольно занявшего земельный участок.

В случае отказа лица, самовольно занявшего земельный участок, выполнить решение соответствующего исполнительного комитета снос самовольной постройки и приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние осуществляются местным исполнительным комитетом.

Взыскание затрат на осуществление возврата самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки и приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние производится в судебном порядке.

Землепользователи, которые собираются производить реконструкцию существующих капитальный строений, возводить строения, устанавливатьзабор,не зная своих точных границ земельного участка, и в целях недопущения самовольного занятия земельного участка должны обратиться в организацию по землеустройству ДУП «Витебскгипрозем» с заявление о восстановлении границ земельного участка.

За дополнительной информацией по восстановлению границ земельного участка и по оформлению правоудостоверяющих документов на земельный участок можно обратиться в отдел землеустройства Шарковщинского райисполкома каб. № 62, 63 либо по телефонам 4 12 42, 4 14 58.

Главный специалист отдела

землеустройства Шарковщинского

райисполкома Е.А.Степанов