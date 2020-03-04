Источник материала: Новости Волковыска

Учащийся волковысской детской школа искусств Доминик Велесик стал лауреатом III степени IV Международного конкурса исполнителей на классической гитаре им. Сигитаса Шилинскаса.

В конкурсе участвовали ребята из Литвы, Латвии, Эстонии, России, Беларуси, Кореи, Швейцарии, Германии, Украины, Польши, Казахстана. Игру оценивало международное жюри из Литвы, Германии, Бельгии, председателем жюри был профессор Евгений Михайлович Гридюшко – белорусский гитарист, композитор, педагог, лауреат республиканских и международных конкурсов, доцент Белорусской государственной академии музыки.

Поздравляем Доминика и его учителя Наталию Горшкову!