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Канопацкую исключили из праймериз
Источник материала: БДГ
Анну Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах президента от оппозиции.
Об этом было объявлено на пресс-конференции организаторов праймериз 4 марта. В выборах «единого кандидата» будут участвовать пять человек:
По словам и.о. руководителя штаба «Народное голосование» Алексея Сигаева, за дальнейшее участие в выборе «единого» голосовали главы партий и движений ОГП, «За Свободу», БНФ, БСДП (Грамада), БХД. По правилам, претендентом мог стать только тот, за которого проголосовали все пять подписантов.
«Канопацкую не поддержали несколько подписантов соглашения — представители БСДП (Грамада) и ОГП. По правилам, если консенсус не достигнут и хоть один подписант против, то человека не включают в список кандидатов», — рассказал Сигаев.
Он рассказал, что причинами для отказа Капопацкой в участии в «Народном голосовании» стали техническое несоответствие данных, недостоверное оформление подписей.
Если сбор подписей идет через интернет, то обязательно должен быть указан телефон и имейл. Из 224 подписей, представленных Канопацкой, 41 подпись не соответствовала требованиям и не имела все нужные данные. Подписи проверял контрольный отдел штаба.
За кандидатуру Канопацкой также проголосовали только три партии, две — против БСДП (Грамада) и ОГП.
«Публичная деятельность Анны Анатольевны не была направлена на укрепление доверия», — объяснил представитель штаба единого кандидата. Он сообщил, в частности, что Канопацкая присылала угрозы в штаб единого кандидата.
500 евро, которые претендентка внесла в избирательный штаб, ей вернут.
Первая встреча участников праймериз состоится 6 марта в Городке.
Напомним, 24 января представители большей части белорусской оппозиции договорилась
27 января Представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ)
Экс-кандидат палаты представителей Анна Канопацкая 10 февраля
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Анну Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах президента от оппозиции. Об этом было объявлено на пресс-конференции организаторов праймериз 4 марта. В...
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