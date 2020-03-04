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Канопацкую исключили из праймериз

04.03.2020 15:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Анну Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах президента от оппозиции.

Об этом было объявлено на пресс-конференции организаторов праймериз 4 марта. В выборах «единого кандидата» будут участвовать пять человек:

По словам и.о. руководителя штаба «Народное голосование» Алексея Сигаева, за дальнейшее участие в выборе «единого» голосовали главы партий и движений ОГП, «За Свободу», БНФ, БСДП (Грамада), БХД. По правилам, претендентом мог стать только тот, за которого проголосовали все пять подписантов.

«Канопацкую не поддержали несколько подписантов соглашения — представители БСДП (Грамада) и ОГП. По правилам, если консенсус не достигнут и хоть один подписант против, то человека не включают в список кандидатов», — рассказал Сигаев.

Он рассказал, что причинами для отказа Капопацкой в участии в «Народном голосовании» стали техническое несоответствие данных, недостоверное оформление подписей.

Если сбор подписей идет через интернет, то обязательно должен быть указан телефон и имейл. Из 224 подписей, представленных Канопацкой, 41 подпись не соответствовала требованиям и не имела все нужные данные. Подписи проверял контрольный отдел штаба.

За кандидатуру Канопацкой также проголосовали только три партии, две — против БСДП (Грамада) и ОГП.

«Публичная деятельность Анны Анатольевны не была направлена ​​на укрепление доверия», — объяснил представитель штаба единого кандидата. Он сообщил, в частности, что Канопацкая присылала угрозы в штаб единого кандидата.

500 евро, которые претендентка внесла в избирательный штаб, ей вернут.

Первая встреча участников праймериз состоится 6 марта в Городке.

Напомним, 24 января представители большей части белорусской оппозиции договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты на предстоящих в этом году выборах.

27 января Представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

Экс-кандидат палаты представителей Анна Канопацкая 10 февраля опубликовала основные тезисы своей программы участника праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь.

 
 
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Анну Канопацкую не зарегистрировали для участия в выборах президента от оппозиции. Об этом было объявлено на пресс-конференции организаторов праймериз 4 марта. В...
 
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