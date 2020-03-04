Александр Турчин: Дифференцированный подход к районам должен быть в основе программы их развития на пятилетку

Дифференцированный подход к районам должен быть в основе программы их развития на пятилетку. Такое мнение выразил председатель Минского облисполкома Александр Турчин на республиканском семинаре на тему развития регионов Беларуси на 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

Семинар состоялся в Дзержинском районе. На нем обсудили предложения по выработке системы программных и прогнозных документов, индикаторов на областном и базовом уровнях к социально-экономическому развитию в следующей пятилетке.

– Нельзя сравнивать Дзержинский район и Крупский или Березинский. Это совершенно разные по развитию регионы. И задачи, которые стоят перед руководством района, тоже должны быть дифференцированы. Что общего? Общее – это доходы наших граждан. Вот эту дифференциацию по доходам в регионах нужно пытаться нивелировать. Важна социальная и транспортная инфраструктура. В любом регионе нашей области и страны в целом человек должен получать одинаковые по качеству образовательные, медицинские услуги. Необходима развитая транспортная инфраструктура. Мировой опыт показывает, что все-таки, наверное, не возле каждого дома должно быть место работы. Может быть определенная маятниковая миграция, чтобы человек, проживая в каком-то населенном пункте, мог в течение часа добираться до места своей работы. Поэтому такие общие базовые принципы мы заложили в основу написания программы по развитию Минской области на следующую пятилетку, – сказал Александр Турчин.

Также он отметил, что работа над программой по развитию регионов области продолжается уже два месяца. Однако пока конечный результат не получен. Это связано с тем, что в ряде районов нет четкого видения развития.

– Мы привыкли решать текущие проблемы. А заглянуть за горизонт двух-трех лет не очень получается. После этого семинара мы проводим заседание с участием председателей наших райгорисполкомов. На примере одного района мы покажем, как может развиваться агропромышленный комплекс. В основу этого всего поставлена экономическая эффективность и, как следствие, нормальный уровень доходов наших граждан, – подчеркнул Александр Турчин.

При разработке программы социально-экономического развития области на следующую пятилетку в Минском облисполкоме создали специальную рабочую группу. В нее также вошли представители Научно-исследовательского института Министерства экономики. Группа фиксирует все предложения, поступающие с мест, и делает упор в развитии на точках роста, где необходимо сконцентрировать усилия.

Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков отметил, что программы планируется разработать до конца года. В стратегию на следующую пятилетку действительно будет заложен индивидуальный подход к развитию регионов.

– Каждый район должен иметь свое лицо, бизнес-модель, программу развития на основе конкурентных преимуществ, которые нам нужно определить исходя из специализации, потенциала и компетенций. Возьмем, к примеру, Браславский и Мядельский районы. Природа создала там среду, интересную для туристов, для отдыхающих. Эти конкурентные преимущества мы должны использовать по максимуму. На сферу услуг, туризм в этих районах должны работать все остальные отрасли, – сказал Александр Червяков.

Заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук в своем выступлении отметил, что Минская область – один их наиболее динамично развивающихся регионов республики. На протяжении последних десяти лет сохраняется положительная динамика большинства основных показателей социально-экономического развития области.

– В области есть много крупных предприятий республиканской формы собственности. Мы хотим снизить зависимость от результатов их деятельности. Поэтому в программах регионов и области на следующую пятилетку считаем необходимым сосредоточиться на развитии коммунальных и частных предприятий в рамках имеющейся сырьевой базы и кадрового потенциала, демографической ситуации на основе анализа, проведенного НИИ Минэкономики, – сказал Николай Рогащук.

С учетом сложившейся специфики регионы Минской области предлагается разделить на аграрные, агропромышленные и промышленно-аграрные. К первой группе относятся Березинский, Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Мядельский, Стародорожский, Узденский и Червенский районы. К агропромышленным – Логойский, Несвижский, Смолевичский и Столбцовский. К последней группе – Борисовский, Дзержинский, Минский, Молодечненский, Пуховичский, Слуцкий и Солигорский. Промышленным является город Жодино.

Со временем специализация районов может меняться. Например, с учетом промышленного кольца вокруг города Минска Столбцовский район постепенно перейдет в группу промышленно-аграрных.

Обсуждение темы регионального развития продолжится во время единых дней информирования.

Фото Павла Орловского



































































