Фото с маэстро и приглашение за кулисы. Учащиеся  Минщины получили в подарок билеты на концерт Владимира Спивакова

Оригинальный подарок трем учащимся из Минской области преподнесло предприятие «Смолевичи Бройлер» и его владелец Евгений Баскин. Поддержать одаренных ребят решили билетами на торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», сообщает пресс-служба Миноблисполкома.

Юные ценители классической музыки из Минского колледжа искусств и Молодечненского музыкального колледжа имени М.К. Огинского оценили сюрприз по достоинству. Учащиеся являются победителями и лауреатами различных конкурсов молодых исполнителей, участниками музыкальных фестивалей, а также нуждаются в поддержке их творческих начинаний.

– Музыка – это неотъемлемая часть моей жизни. Когда узнала, что поеду на концерт самого Владимира Спивакова, то даже не поверила вначале. Это значимый человек в культуре. А в этот раз его фестиваль проходит под эгидой юбилея. Юбилея личного для маэстро (12 сентября он отметил 75-летие) и творческого – 40 лет исполнилось оркестру «Виртуозы Москвы», прославленному коллективу, который создал и возглавляет Спиваков. Поэтому и атмосфера всего фестиваля была необычайно торжественной и вдохновенной, – рассказывает учащаяся Минского государственного колледжа искусств Диана Басак.

Еще одним зрителем большой концертной программы стал Иван Дорошенко из Молодечненского государственного музыкального колледжа. Молодой человек является дипломантом Республиканского конкурса имени Е.Глебова и III открытого конкурса молодых исполнителей на оркестровых инструментах имени М.К Огинского. Иван уверен, что билет на фестиваль – лучший подарок, который только можно было преподнести.

– Я доволен, что мне выпала честь увидеть этого великого музыканта, дирижера, скрипача. Я сам играю в симфоническом и духовом оркестре, а также в джаз-бэнде. Кларнет, саксофон и фортепиано – инструменты, которые идут со мной по жизни. Дирижерское творчество Владимира Спивакова мне очень близко. И концерт дал возможность прикоснуться к этому искусству, прочувствовать глубину живого звучания и глубину таланта маэстро, – поделился впечатлениями Иван Дорошенко.

– Меня переполняют такие прекрасные эмоции, – говорит учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа Яна Мучинская. – Эта музыка мне очень близка. Я играю на скрипке, являюсь солисткой симфонического оркестра при нашем колледже. Поэтому это прекрасная возможность насладиться как инструментальной музыкой, так и театральным искусством.

Еще одним подарком для молодых музыкантов стало приглашение за кулисы. По окончании концерта Владимир Спиваков пообщался с учащимися. Молодые люди сделали фото с маэстро на память.



















