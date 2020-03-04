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Белорус Воробей выиграл серебро на этапе Кубка IBU в Раубичах

04.03.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Максим Воробей занял второе место в спринте на Кубке IBU в Раубичах.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Воробей допустил лишь 1 (0+1) промах последним выстрелом, который лишил его верной возможности выиграть золото.

В итоге Максим пять секунд проиграл норвежцу Сиверту Гутторму Баккену (0+1). Бронза досталась еще одному норвежцу Эндре Стромсхейму (0+1).

Виктор Кривко (1+1) стал 26-м, Егор Казаринов (3+3) — 38-м.

В четверг биатлонисты пробегут еще один спринт.

 
 
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Белорусский биатлонист Максим Воробей занял второе место в спринте на Кубке IBU в Раубичах.
 
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