Белорус Воробей выиграл серебро на этапе Кубка IBU в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Максим Воробей занял второе место в спринте на Кубке IBU в Раубичах.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Воробей допустил лишь 1 (0+1) промах последним выстрелом, который лишил его верной возможности выиграть золото.

В итоге Максим пять секунд проиграл норвежцу Сиверту Гутторму Баккену (0+1). Бронза досталась еще одному норвежцу Эндре Стромсхейму (0+1).

Виктор Кривко (1+1) стал 26-м, Егор Казаринов (3+3) — 38-м.

В четверг биатлонисты пробегут еще один спринт.