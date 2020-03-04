С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено свыше 80 тысяч иностранных транспортных средств

Источник материала: Вороновская газета





С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено уже более 80 тыс. иностранных транспортных средств для личного пользования. Каковы условия ввоза, а также передачи такого авто?

Всего с начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни временно ввезено иностранных транспортных средств уже более 80 тыс. С каждым годом количество такого транспорта увеличивается, чему способствует и расширение безвизовой зоны: в прошлом году оно превысило цифру в 600 тыс. авто, что на 13% больше, чем в 2018.

30% временного ввоза оформляется в пункте пропуска «Бенякони», более 20% приходится на «Котловку», по 13% распределилось между пунктами пропуска «Брузги» и «Каменный Лог». В «Лоше» и «Привалке» по 10% , в «Берестовице» — 3%.





Временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного за пределами ЕАЭС (далее иностранное транспортное средство), осуществляется с обязательным таможенным декларированием.

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов при временном ввозе зависит от статуса лица, подающего декларацию на иностранное транспортное средство (вне зависимости от собственника). Т.е., порядок зависит от того, кто непосредственно ввозит автомобиль: иностранное лицо либо лицо государства-члена ЕАЭС.

К иностранным лицам в том числе относятся граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами страны и имеющие паспорт серии «РР» (паспорт должен быть оформлен в установленном порядке в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел, в ином случае лицо не признается выехавшим из Республики Беларусь на постоянное место жительства в государство, не входящее в состав ЕАЭС).

К категории лиц государств-членов ЕАЭС в том числе относятся иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь (иных государствах Союза).

Срок и условия ввоза иностранного транспортного средства на территорию ЕАЭС Иностранное лицо Лицо государства-члена ЕАЭС До 1 года До 1 года Обязательно предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (финансовой гарантии) в пункте пропуска при пересечении границы. Сумма финансовой гарантии зависит от таких критериев как: — объем двигателя автомобиля; — год выпуска автомобиля (в случае если автомобиль младше 3-х лет, учитывается также его стоимость). * Финансовую гарантию физическое лицо имеет право получить после вывоза транспортного средства в зоне деятельности той таможни, через которую автомобиль ввозился. Сумму можно получить непосредственно в пункте пропуска при пересечении границы при условии, что заявление написано физическим лицом во время ввоза автомобиля с обязательным указанием пункта пропуска, через который автомобиль будет вывозиться (с момента написания заявления должно пройти не менее 3-х дней). В каких случаях допускается передача для личного пользования временно ввезенного иностранного легкового автомобиля на территорию ЕАЭС иному физическому лицу? Без разрешения таможенного органа и таможенного декларирования допускается передача: Иностранным лицом Лицом государства-члена ЕАЭС Во владение иному лицу для проведения техобслуживания, ремонта (за исключением капремонта и модернизации), хранения Во владение иному лицу для проведения техобслуживания, ремонта (за исключением капремонта и модернизации), хранения Иному иностранному лицу Родителям, детям, супруге (супругу), состоящему (состоящей) в законном браке Работающее лицо в дипломатическом представительстве, консульском учреждении государства-члена ЕАЭС, на которое зарегистрировано транспортное средство, – иному сотруднику такого представительства С разрешения таможенного органа (путем подачи заявления) и без таможенного декларирования допускается передача: Физическому лицу государства-члена ЕАЭС при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов Иному лицу для вывоза (если вывоз невозможен декларантом по причине смерти, тяжелой болезни, иной объективной причине) Иному лицу для вывоза (если вывоз невозможен декларантом по причине смерти, тяжелой болезни, иной объективной причине)

Гродненская региональная таможня