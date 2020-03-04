|
С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено свыше 80 тысяч иностранных транспортных средств
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено уже более 80 тыс. иностранных транспортных средств для личного пользования. Каковы условия ввоза, а также передачи такого авто?
Всего с начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни временно ввезено иностранных транспортных средств уже более 80 тыс. С каждым годом количество такого транспорта увеличивается, чему способствует и расширение безвизовой зоны: в прошлом году оно превысило цифру в 600 тыс. авто, что на 13% больше, чем в 2018.
30% временного ввоза оформляется в пункте пропуска «Бенякони», более 20% приходится на «Котловку», по 13% распределилось между пунктами пропуска «Брузги» и «Каменный Лог». В «Лоше» и «Привалке» по 10% , в «Берестовице» — 3%.
Временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного за пределами ЕАЭС (далее иностранное транспортное средство), осуществляется с обязательным таможенным декларированием.
Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов при временном ввозе зависит от статуса лица, подающего декларацию на иностранное транспортное средство (вне зависимости от собственника). Т.е., порядок зависит от того, кто непосредственно ввозит автомобиль: иностранное лицо либо лицо государства-члена ЕАЭС.
К иностранным лицам в том числе относятся граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами страны и имеющие паспорт серии «РР» (паспорт должен быть оформлен в установленном порядке в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел, в ином случае лицо не признается выехавшим из Республики Беларусь на постоянное место жительства в государство, не входящее в состав ЕАЭС).
К категории лиц государств-членов ЕАЭС в том числе относятся иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь (иных государствах Союза).
Гродненская региональная таможня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено свыше 80 тысяч иностранных транспортных средств
С начала года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни ввезено уже более 80 тыс. иностранных транспортных средств для личного пользования. Каковы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)