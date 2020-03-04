"А воз и ныне там": три года правозащитник не может привлечь к ответственности избивших его ОМОНовцев

На протяжение практически трех лет правозащитник пробует добиться справедливости и наказать виновных сотрудников ОМОН за неправомерное его избиение при налете на офис «Весны» 25 марта 2017 года.





Справочно





25 марта 2017 года в 12 часов в офисе, где работает общественная приемная ПЦ «Весна», начался инструктаж наблюдателей, которые собирались осуществлять мониторинг акции по случаю Дня Воли.





Поприсутствовать на инструктаже также пришли иностранные правозащитники и журналисты. Около 13 часов в офис брутально ворвались ОМОНовцы, людей положили лицом в пол, приказали всем лежать, начали обыск.





В результате около 60 человек было задержано и доставлено в Первомайский РУВД, а юрист ПЦ "Весна" Алексей Лойко был доставлен из РУВД в больницу, поскольку был избит омоновцами во время вторжения в офис.





Алексей Лойко ознакомился с материалами проверки по своему делу и выяснил, что с 12 апреля 2018 года, когда был вынесен последний отказ в возбуждении уголовного дела в отношении причастных к избиению правозащитника лиц, по настоящее время Следственным комитетом по Первомайскому району, а также прокуратурой района не предпринималось каких-либо эффективных действий, направленных на реализацию указаний прокуратуры г. Минска, которые были даны два года назад.





В частности, тогда прокуратура указывала РОСК на необходимость «приобщить к материалам проверки документы, содержащие основания нахождения 25.03.2017 сотрудников правоохранительных органов в квартире», где собрались наблюдатели.





Однако РОСК так и не установил какого-либо обоснования того, почему сотрудники ОМОН проникли в жилое помещение и находились в нем. Алексей Лойко считает, что такое проникновение было незаконно.





Из рапорта командира группы задержания Алексея Тарасова на имя командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабы следует, что «по имеющейся информации в квартире находится от 15 до 20 граждан радикально настроенных, предположительно анархистов, а также некоторые представители оппозиции, которые хотят организовать массовые беспорядки сопровождающиеся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооружённым сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК).









Алексей Лойко отмечает, что при проведении проверки Первомайским РОСК не была дана оценка тому, что сведения, указанные в рапорте Алексея Тарасова, носят характер допущения и предположения: вместо предполагаемых 15-20 граждан сотрудниками ОМОН было задержано 55 человек; не была дана оценка и тому, насколько сведения ОМОН уточнялись и проверялись, имелась ли возможность верифицировать их, было ли силовое проникновение в квартиру пропорциональным обстановке, имевшей место в объективной реальности.





Алексей Лойко обращает внимание и на объяснения сотрудницы милиции Шкулёвой Е.В.: «[…] я находилась в составе мобильной группы, в гражданской форме одежды. Моей задачей было зайти в необходимый подъезд, а затем получить доступ в указанную квартиру. Я подошла к двери, позвонила в звонок. За дверью кто-то посмотрел в глазок, возможно что-то спрашивал у меня, но послышался звук открытия двери, и входная дверь приоткрылась».





«При указанных в рапорте обстоятельствах следует вывод о том, что проникновение в жилое помещение имело произвольный характер, с признаками превышения власти и служебных полномочий, поскольку объективная сторона состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК, требует «насилия над личностью, погромов, поджогов, уничтожения имущества, вооружённого сопротивления представителям власти».





Оппозиционная литература и листовки, записи об изъятии которых к тому же не имеется в материале проверки, не могут служить сопутствующими предметами для совершения действий, образующих объективную сторону массовых беспорядков», – приходит к выводу в своей жалобе правозащитник.





Юрист «Весны» также подчеркивает, что какого-либо обоснования тому, имелись ли у сотрудников ОМОН основания для задержания его самого, из материалов проверки также не следует.





Опрошенные сотрудники ОМОН Поддубский А.В. и Бизукович В.К. утверждали, что основанием применения к Алексею Лойко физической силы стали действия, направленные якобы на воспрепятствование проникновению милиционеров в квартиру, а также оказание им неповиновения.









При этом, как следует далее из материала проверки в отношении правозащитника административное задержание не применялось, хоть его и доставили в РУВД, протоколы об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП не составлялись.





«Объяснения сотрудников ОМОН противоречат доводам моего заявления о совершении преступления, в котором я указывал, что телесные повреждения мне были причинены непосредственно в ходе задержания.





При таких обстоятельствах полагаю, что в процессе проведения проверки Первомайским РОСК необоснованно не было принято процессуального решения о возбуждении уголовного дела для проведения всего спектра следственных действий, который доступен следователю на этапе расследования уголовного дела», – убежден правозащитник.





Алексей Лойко считает, что в ходе проведения проверки не была дана объективная и исчерпывающая оценка действиям сотрудников, которые задержали его, лишив тем самым свободы, а также применению физической силы как непосредственно в ходе задержания, так и после него, когда он находился в обездвиженном состоянии у стены в квартире.





«За три года с момента причинения мне телесных повреждений сотрудниками ОМОН и обращения в следственный комитет прокуратура Первомайского района не предоставила мне эффективного средства правовой защиты по восстановлению моих нарушенных прав», – отмечает правозащитник в жалобе.





Он просит прокуратуру г. Минска провести прокурорскую проверку изложенных фактов и доводов о неправомерности действий сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома по проникновению в жилое помещение, применению в его отношении задержания и физической силы и признать указанные действия неправомерными, ущемляющими его права.



