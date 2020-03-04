NASA предупреждает о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Источник материала: Аргументы и факты

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) следят за огромным астероидом, который с большой скоростью приближается к Земле, сообщается на сайте NASA.

Ученые из Центра изучения околоземных объектов NASA условно назвали объект астероидом 52768 (OR2 1998). Диаметр его, по предварительным оценкам, - 4,1 км.

По подсчетам астрономов, астероид приблизится к планете 29 апреля.

Ученые оценивают астероид 52768 как потенциально опасный околоземный объект.

"Объекты радиусом более одного километра могут нанести ущерб в глобальном масштабе. Они могут вызвать землетрясения, цунами и другие воздействия, которые распространяются далеко за пределы области непосредственного попадания", - говорится в сообщении NASA.

Для сравнения, астероид, который, как считается, убил динозавров, был в диаметре 10 км.