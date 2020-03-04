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Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
И конечно, в целом, мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе и, наверное, использовать как можно больше этого потенциала. Но нам тоже нужно поговорить об условиях создания, для того чтобы во внутреннем туризме можно было бы ещё и зарабатывать, и это было бы выгодно для туроператоров.
Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Владимир Цвирко, Григорий Борисов, Виталий Грицевич.
Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.
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Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»
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