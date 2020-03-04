Нацбанк предложил банкам освоить белорусский язык









"В Национальный банк Республики Беларусь поступают обращения граждан с просьбой обеспечить соблюдение их прав в выборе языка при осуществлении банковского обслуживания.





Интерфакс-Запад ". Так, в частности, белорусскоязычные граждане просят использовать белорусский язык наравне с русским языком при информировании и предоставлении банковским сообществом финансовых услуг населению", - говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес банков, текстом которого располагает агентство "".





В связи с этим Национальный банк обратился в АББ. Регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность "доработки интерфейса программного обеспечения, используемого в банкоматах и инфокиосках на территории Республики Беларусь, мобильного банкинга и интернет-банкинга с целью отображения соответствующей информации в том числе на белорусском языке".





Также банкам предлагается "рассмотреть возможность обеспечения работы белорусскоязычной версии официального сайта банка, небанковской кредитно-финансовой организации в глобальной компьютерной сети Интернет и оформления по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая заключаемые договоры".









АББ запросило у банков мнение по поводу инициатив регулятора. "Просим не позднее 26 марта 2020 года сообщить в Ассоциацию мнение банка о возможности расширения доступности финансовых услуг для населения Республики Беларусь, планируемых сроках доработки программных интерфейсов банкоматов, инфокиосков, цифровых каналов обслуживания, а также направить данные об использовании белорусского языка при предоставлении информации об услугах банка и публикации новостных сообщений на официальном сайте банка, заключении договоров с клиентами, ответах на обращения клиентов", - говорится в письме.