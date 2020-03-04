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Минздрав: под наблюдением из-за коронавируса около 15 тысяч человек

04.03.2020 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся порядка 14,5 тысячи человек, заявила в среду на брифинге замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Минздрав: под наблюдением из-за коронавируса около 15 тысяч человек
фото носит иллюстративный характер
Первый случай коронавируса в Беларуси был зафиксирован в минувшую пятницу. К среде стало известно о шести заболевших: двое из них в Витебске, четверо - в Минске.

Состояние заболевших

"Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, практически бессимптомное течение заболевания. При этом я хочу отметить, что система здравоохранения при изучении ситуации в мире предприняла ряд мер, направленных на раннее выявление всех тех, кто может являться носителем или находиться в стадии предзаболевания", - сообщила Жукова.

Главный санитарный врач рассказала подробности: студент, который заболел первым, еще до появления заболевания был приглашен в поликлинику для обследования. После получения положительных результатов у молодого человека госпитализировано было и все его окружение. Таким образом, отметила Жукова, распространять инфекцию они не могли.

"Один из контактировавших близко - практически на следующие сутки было установлено наличие вируса, два других человека - в последующие дни", - добавила Жукова.

Во второй группе - два пациента из Витебска, которые посещали выставку моды в Милане.

"Состояние их удовлетворительное, и никаких симптомов заболевания практически не наблюдается", - подчеркнула Жукова.


Своевременные меры

"Под наблюдением (медиков - Sputnik) порядка 14,5 тысяч тех, кто находится в окружении или пересекал границу и был в неблагополучных странах", - сообщила Жукова.

Меры по предупреждению распространения вируса предпринимаются по всей стране: кого-то врачи просто обследуют, других наблюдают в больницах и так далее. Например, подавляющее большинство студентов БНТУ, студент которого первым заболел COVID-19, уже обследованы.

"В целом на наш взгляд эти меры предупредительного характера позволяют нам минимизировать последствия появления коронавирусной инфекции на территории Республики Беларусь", - сообщила она.

Принимать более серьезные меры Минздрав пока нужным не считает. Выступать с предложением закрытия границ министерство не будет. Нет нужды пока и в запрете мероприятий - однако врачи "держат руку на пульсе".


Как сообщил на брифинге замглавы МИД Андрей Дапкюнас, во внешнеполитическом ведомстве для предовтращения распространения коронавируса была создана рабочая группа "для решения оперативных вопросов и принятия неотложных мер".

Предпринимает МИД и меры для того, чтобы представители дипломатического корпуса при необходимости могли получить всю необходимую информацию о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся порядка 14,5 тысячи человек, заявила в среду на брифинге замминистра здравоохранения - главный...
 
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