Как лучше дезинфицировать свой телефон, если вы боитесь вирусов

Источник материала: Tut.by

Издание Mashable задалось довольно любопытным вопросом — как лучше дезинфицировать поверхность вашего смартфона. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями.



Фото: burst.shopify.com

Самый лучший и самый простой способ — это просто мыть руки и, конечно, не трогать грязными руками лицо, глаза, нос и рот.

Но учитывая, что мы подносим свои смартфоны к лицу десятки раз в день, мы можем свести на нет все усилия по профилактике. Например, если мы помыли руки, потом проверили ленту Instagram и затем взяли теми же руками бургер, то микробы с поверхности телефона отправятся прямо в рот.

Однако Джеффри Клауснер (Jeffrey Klausner), профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения в Калифорнийском университете, США, не считает это большой проблемой. Он утверждает, что неясно, сравнима ли инфекционность микробов на поверхности смартфона с микробами, которые переносятся по воздуху и воде. Кроме того, профессор говорит, что «заразность» микробов на поверхности резко падает уже через пару часов.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки можно предпринимать дополнительные меры по профилактике. Так, Джеффри Клауснер рекомендует не делиться своим телефоном с заболевшим человеком.

Если же мытье рук по какой-то причине кажется вам недостаточной мерой, то издание рассмотрело и другие способы дезинфекции.

Например, можно протирать смартфон антибактериальными салфетками. Или же, если вы не уверены, что тщательно все протерли, или на поверхности телефона есть сколы, очищать смартфон при помощи ультрафиолетового излучения.

Согласно исследованию Массачусетского технологического института, ультрафиолетовые лучи и антибактериальные салфетки являются эффективной мерой. Однако некоторые производители телефонов советуют не использовать салфетки, поскольку они могут повредить защитный слой на поверхности телефона.