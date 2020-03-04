МИД создал рабочую группу в связи с распространением коронавируса в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В Министерстве иностранных дел создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, передает корреспондент БЕЛТА .

«Несколько дней назад приказом министра иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Она предназначена для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой», — сказал Андрей Дапкюнас.

По его словам, также создана координационная группа при службе государственного протокола. Она будет поддерживать связь с загранучреждениями в случае возникновения у них вопросов.

Как сообщалось, в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса — четыре в Минске и два в Витебске. Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались.

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375(29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375(17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.

В БЕЛАРУСИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ ВЗЯТО ПОД НАБЛЮДЕНИЕ 14,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса — четыре в Минске и два в Витебске. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных регионов.

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