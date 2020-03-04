|
Власти хотят по-новому рассчитывать минимальную зарплату
Источник материала: Tut.by
Со следующего года власти
С 1 января этого года минимальная зарплата в Беларуси
Для ежегодного определения размера месячной минимальной зарплаты сейчас
Так как в Беларуси хотят отказаться от такого социального норматива как минимальный потребительский бюджет, соответственно его не смогут применять и для расчета «минималки». Сейчас власти думают над тем, к какому параметру привязать ее размер.
Размер «минималки» сейчас устанавливают с учетом экономических возможностей республиканского и местного бюджетов, а также нанимателей, уровня занятости и производительности труда, роста потребительских цен и уровня номинальной начисленной зарплаты по стране. Также в течение года минимальную зарплату могут индексировать с учетом инфляции. Если зарплата работника не дотягивает до минимальной и он работает на полную ставку, наниматель обязан доплатить до «минималки». При этом в коллективном договоре может быть прописан другой уровень минимальной зарплаты на предприятии, но он не может быть ниже общеустановленного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со следующего года власти хотят отменить такой показатель, как минимальный потребительский бюджет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)