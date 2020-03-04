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Власти хотят по-новому рассчитывать минимальную зарплату

04.03.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Со следующего года власти хотят отменить такой показатель, как минимальный потребительский бюджет. После этого придется изменить и некоторые другие законы: например, о минимальной зарплате. Сейчас она зависит как раз от величины минимального потребительского бюджета. Власти хотя «минималку» привязать к другим параметрам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 января этого года минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 45 рублей.

Для ежегодного определения размера месячной минимальной зарплаты сейчас применяют минимальный потребительский бюджет. Правительство ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития определяет соотношение размеров месячной «минималки» и минимального потребительского бюджета, «обеспечивая ежегодное сближение их размеров».

Так как в Беларуси хотят отказаться от такого социального норматива как минимальный потребительский бюджет, соответственно его не смогут применять и для расчета «минималки». Сейчас власти думают над тем, к какому параметру привязать ее размер.

Размер «минималки» сейчас устанавливают с учетом экономических возможностей республиканского и местного бюджетов, а также нанимателей, уровня занятости и производительности труда, роста потребительских цен и уровня номинальной начисленной зарплаты по стране. Также в течение года минимальную зарплату могут индексировать с учетом инфляции. Если зарплата работника не дотягивает до минимальной и он работает на полную ставку, наниматель обязан доплатить до «минималки». При этом в коллективном договоре может быть прописан другой уровень минимальной зарплаты на предприятии, но он не может быть ниже общеустановленного.

 
 
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Со следующего года власти хотят отменить такой показатель, как минимальный потребительский бюджет.
 
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