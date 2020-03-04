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Минчанин хотел перепродать 13 тысяч медицинских масок на $5000, но милиция всё отобрала

04.03.2020 16:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Из-за паники вокруг коронавирусной инфекции, которую подхватили уже шесть человек в Беларусти, с медицинскими масками в аптеках беда: их почти нигде не найти. А те, что остались, стоят дороже прежнего. Правда, находятся особенно предприимчивые люди, которые успели закупиться заранее – и продают маски через барахолки и другие сайты по ценам, завышенным раза так в три. Теперь МВД объявило им «войну».

В телеграм-канале пресс-службы ведомства написали, что в Минске арестовали мужчину, который как раз этим и занимался – спекулировал дефицитным товаром. 

Выяснилось, что минчанин, которому 26 лет, покупал маски в России, а перепродавал в Беларуси – задорого, через соцсети. Его взяли с поличным: задержание произошло именно в момент совершения сделки. В сумме оперативники забрали 12,8 тысячи медицинских масок, их общая сумма – почти 10,8 тысячи рублей.

На фигуранта составили административный протокол за ведение нелегального предпринимательства. Зато в суде он сможет рассказать, что помогал государству во время беды.

Читайте по теме: Что для мира – смертельный коронавирус, то для Беларуси – Россия. Прогноз от экономистов на 2020 год

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за паники вокруг коронавирусной инфекции, которую подхватили уже шесть человек в Беларусти, с медицинскими масками в аптеках беда: их почти нигде не найти. А те,...
 
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