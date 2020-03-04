В ближайшие пять лет количество мультимиллионеров в мире вырастет на 29 процентов

Источник материала: Ежедневник

К 2024 году число владельцев личных состояний размером 30 млн долларов и более (их называют ультрахайнеты) вырастет на 29%. В России рост составит 23%, а Беларусь в исследовании вообще не учитывается.

Как говорится в докладе международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11019 человек. В результате число российских UHNWI впервые превысит показатель 2014 года (10517), пишет РБК .

В целом в мире число ультрахайнетов за 2019 год увеличилось на 31 тыс. человек, достигнув 513244 человек, за период 2014-2019 годов их численность выросла на 29%.

Больше всего мультимиллионеров, по данным Knight Frank, сейчас живет в США (240,6 тыс. человек), Китае (61,6 тыс.) и Германии (почти 23,1 тыс.).

Во всем мире число ультрахайнетов за ближайшие пять лет, по прогнозу аналитиков, вырастет на 27% и к 2024 году составит почти 650 тыс. человек. По оценке Knight Frank, лидером по приросту станет Азия (+44%), при этом в отдельных странах рост будет происходить намного быстрее:

в Индии - на 73%

во Вьетнаме - на 64%;

в Китае - на 58%;

в Индонезии - на 57% (до 1060).

По словам управляющего партнера Knight Frank в России Алексея Новикова, прогнозы в отчете готовились до начала вспышки коронавируса в Китае, и сделать какие-либо выводы о его влиянии на благосостояние в мире можно будет не раньше осени.