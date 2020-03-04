Источник материала: Новости Волковыска

С 6 по 15 марта 2020 года ГАИ проведет мероприятия по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!».

На протяжении 10 дней будет организована широкая информационная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, необходимости правильного примера и неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.

В трудовых коллективах сотрудники ГАИ разъяснят, как стать примером своему ребенку, как следует безопасно переходить дорогу, а также о том, почему важно правильно разговаривать с ребенком о дорожной безопасности.

В учреждениях образования сотрудники милиции напомнят детям правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности «дорожных ловушек» и напомнят о выборе безопасных мест для активных игр.

Водителям напомнят о правилах перевозки несовершеннолетних и организованных групп детей.

Также сотрудники ДПС обеспечат контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

В УГАИ МВД сообщили, что с начала года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 63 получили травмы.