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В Минске в День сотрудников МВД почтили память погибших милиционеров
04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в День сотрудников МВД почтили память
«Это были неравнодушные люди, для которых долг, присяга были не просто словами и пафосными штампами. Они, может, и не произносили их никогда, но им сердце в нужную минуту подсказало действовать так, что они ценой своей жизни выполнили свой долг до конца. Никогда у их родных эта рана не заживет», – подчеркнул министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бывших и действующих сотрудников МВД с праздником.
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Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили минутой молчания. К монументу сотрудников МВД возложили цветы.
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