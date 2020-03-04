В Минске в День сотрудников МВД почтили память погибших милиционеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в День сотрудников МВД почтили память милиционеров , которые погибли при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания. Церемония прошла у монумента сотрудникам МВД. Цветы возложили родственники героев, ветераны и руководители ведомства. Всего в Беларуси погибли 648 милиционеров, сообщает «МИР 24».

«Это были неравнодушные люди, для которых долг, присяга были не просто словами и пафосными штампами. Они, может, и не произносили их никогда, но им сердце в нужную минуту подсказало действовать так, что они ценой своей жизни выполнили свой долг до конца. Никогда у их родных эта рана не заживет», – подчеркнул министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бывших и действующих сотрудников МВД с праздником.