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В Солигорском районе совершен наезд на пешехода.
04.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 февраля 2020 20:27 1050
В Солигорском районе совершен наезд на пешехода.
За прошедшие выходные дни на дорогах столичного региона произошло 73 ДТП без пострадавших, причинами которых явились невнимательность и несоблюдение мер безопасности водителями при движении. Кроме того, сотрудниками ГАИ области выявлено 24 водителя в состоянии опьянения.
22 февраля в Солигорском районе произошел наезд на пешехода, который не был обозначен световозвращающими элементами.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 февраля 2020 20:27 1050 В Солигорском районе совершен наезд на пешехода. ...
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