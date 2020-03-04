В Солигорском районе совершен наезд на пешехода.

За прошедшие выходные дни на дорогах столичного региона произошло 73 ДТП без пострадавших, причинами которых явились невнимательность и несоблюдение мер безопасности водителями при движении. Кроме того, сотрудниками ГАИ области выявлено 24 водителя в состоянии опьянения.

22 февраля в Солигорском районе произошел наезд на пешехода, который не был обозначен световозвращающими элементами.



25-летний водитель, управляя Opel Vectra, совершил наезд на 47-летнего пешехода, который находился на проезжей части по ходу движения транспортного средства. В результате наезда мужчина получил тесные повреждения.

