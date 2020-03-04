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"Быть защитниками народа, а не палачом": как поздравлял с днем милиции Юрий Захаренко и нынешний министр

04.03.2020 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 марта в Беларуси отмечают день милиции.

"Быть защитниками народа, а не палачом": как поздравлял с днем милиции Юрий Захаренко и нынешний министр
В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» опубликовали скан поздравления Юрия Захаренко, который был первым министром внутренних дел Беларуси (1994-1995 гг.) и бесследно исчез 7 мая 1999 года. 


А официальный телеграм-канал МВД опубликовал поздравление действующего главы беларуской милиции — Юрия Караева. Ни на что не намекая, публикуем текст двух поздравлений.



Экс-министр Внутренних дел Беларуси ЮРИЙ ЗАХАРЕНКО:


Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас и семьи Ваши с Днем милиции!

Поднимаю бокал за то, чтобы Вам никогда не приходилось избивать тех, кто желает быть человеком в собственной стране, отдавать честь тому, кто ее не имеет, фальсифицировать дела и материалы в отношении тех, кем должны гордиться.

Низкий поклон семьям погибших. Придет время и мы воздвигнем памятник в столице солдатам правопорядка. Людям, закон и честь для которых священны. Особое поздравление милым женщинам, нашим ветеранам.

Помните! Мы должны быть защитниками народа, а не палачом.

Помните! Президенты приходят и уходят (иных уводят), а Беларусь остается.

Министр внутренних дел Беларуси ЮРИЙ КАРАЕВ:


Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем милиции!

Находиться на защите законности и правопорядка — благородная и почетная миссия, но в то же время огромная ответственность перед людьми и государством. 

И в сложные периоды истории нашей страны, и в мирные годы созидания милицейская служба была и будет примером проявления самоотверженности, верности долгу и Присяге, готовности прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде.

Вы работаете на передовой, выставляя заслон преступности, обеспечивая правопорядок и общественное спокойствие. Все тяготы трудной и порой опасной службы, которую вы несете, не считаясь с личным временем, оправданны. За этим — спасенные жизни сограждан, мир и порядок на улицах городов и сел.

Отдельную благодарность выражаю ветеранам. Своим активным участием вы, уважаемые наши наставники, подаете достойный пример молодому поколению милиционеров. Ваши опыт и знания позволяют воспитывать курсантов и офицеров профессионалами своего дела, истинными патриотами.

В этот день особую признательность адресую родным и близким за поддержку и понимание. Каждому из нас важно быть уверенным, что дома его ждут любящие люди, которые встретят заботой и теплом домашнего очага. Спасибо за выдержку и терпение.

Еще раз от души поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, успехов, исполнения всех наших добрых желаний!
 
 
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