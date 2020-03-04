Цены на обучение в БГУ снова изменились

Источник материала: Аргументы и факты

В БГУ сообщают о том, что пересмотрели подходы к формированию цены за обучение. Напомним: с 1 марта Белорусский государственный университет планировал повысить стоимость обучения, привести цены на обучение в соответствии с затратами на него.

«Речь идет не о снижении стоимости обучения, а пересмотре подхода к формированию цены за обучение на текущий учебный год и в целом ценовой политики на ближайшие 3-5 лет с учетом конкурентности профильных вузов и мировых тенденций в системе высшего образования, - цитирует слова пресс-службы вуза БЕЛТА. - Принято решение отказаться от дифференцированного подхода к формированию стоимости за обучение и выровнять изменения стоимости на 10% для всех специальностей БГУ, избегая диапазона от 8 до 15%».

При этом на некоторых специальностях с учетом нового подхода отмечается незначительный рост стоимости. Например, на специальностях «правоведение», «экономическое право», «международное право» изначально стоимость равнялась 4570 руб., при изменении цена составила 4601 руб., разъясняют в пресс-службе.