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Цены на обучение в БГУ снова изменились

04.03.2020 16:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цены на обучение в БГУ снова изменились
АиФ

В БГУ сообщают о том, что пересмотрели подходы к формированию цены за обучение. Напомним: с 1 марта Белорусский государственный университет планировал повысить стоимость обучения, привести цены на обучение в соответствии с затратами на него.

Цены на обучение в БГУ снова изменились C 1 марта в БГУ снова поднимут стоимость обучения

«Речь идет не о снижении стоимости обучения, а пересмотре подхода к формированию цены за обучение на текущий учебный год и в целом ценовой политики на ближайшие 3-5 лет с учетом конкурентности профильных вузов и мировых тенденций в системе высшего образования, - цитирует слова пресс-службы вуза БЕЛТА. - Принято решение отказаться от дифференцированного подхода к формированию стоимости за обучение и выровнять изменения стоимости на 10% для всех специальностей БГУ, избегая диапазона от 8 до 15%».

При этом на некоторых специальностях с учетом нового подхода отмечается незначительный рост стоимости. Например, на специальностях «правоведение», «экономическое право», «международное право» изначально стоимость равнялась 4570 руб., при изменении цена составила 4601 руб., разъясняют в пресс-службе.

С ценами на обучение можно ознакомиться тут https://www.bsu.by/Cache/pdf/751163.pdf

 
 
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«Речь идет не о снижении стоимости обучения, а пересмотре подхода к формированию цены за обучение на текущий учебный год и в целом ценовой политики на ближайшие 3-5...
 
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