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«Адреналина дофига!». Парень, проехавший по Советской привязанным к BMW, просит никого это не повторять

04.03.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните парня, которого в Гомеле прямо на Советской мама катала привязанным к BMW? Их еще потом оштрафовала милиция. Герой этого безрассудного видео в Instagram просит остальных ни в коем случае не повторять того, что делал он, но признает: «Адреналина было дофига!»

«Я получил кучу сообщений и поддержки и осуждений! — сообщает в Instagram 21-летний Влад. — Скажу сразу: никогда в жизни, никто, не повторяйте того, что сделал я! Это неправильно и опасно! Но спор есть спор».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Влад Бараш (@_vladbarash_) 4 Мар 2020 в 1:01 PST

По словам героя видео, к этому ролику он «готовился очень долго и старался продумывал все до мелочей, как обезопасить себя, окружающих и не препятствовать движению». Влад говорит, что ни в коем случае себя не оправдывает, но признает, что «адреналина было дофига».

Напомним, за нарушение ПДД 21-летний житель Гомеля, а также его его 51-летняя мать, которая была за рулем BMW, привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Помните парня, которого в Гомеле прямо на Советской мама катала привязанным к BMW? Их еще потом оштрафовала милиция. Герой этого безрассудного видео в Instagram просит...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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