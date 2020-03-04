«Адреналина дофига!». Парень, проехавший по Советской привязанным к BMW, просит никого это не повторять

Источник материала: Tut.by

Помните парня, которого в Гомеле прямо на Советской мама катала привязанным к BMW ? Их еще потом оштрафовала милиция. Герой этого безрассудного видео в Instagram просит остальных ни в коем случае не повторять того, что делал он, но признает: «Адреналина было дофига!»

«Я получил кучу сообщений и поддержки и осуждений! — сообщает в Instagram 21-летний Влад. — Скажу сразу: никогда в жизни, никто, не повторяйте того, что сделал я! Это неправильно и опасно! Но спор есть спор».

По словам героя видео, к этому ролику он «готовился очень долго и старался продумывал все до мелочей, как обезопасить себя, окружающих и не препятствовать движению». Влад говорит, что ни в коем случае себя не оправдывает, но признает, что «адреналина было дофига».

Напомним, за нарушение ПДД 21-летний житель Гомеля, а также его его 51-летняя мать, которая была за рулем BMW, привлечены к административной ответственности.