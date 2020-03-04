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Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Раубичи» принимают Кубок международного союза биатлонистов.
Ирина Петыш, корреспондент:
Максим Воробей, серебряный призер Кубка IBU:
Трасса, конечно, очень тяжелая, грязная. Но хочется сказать «Раубичам», коллективу огромное спасибо, что они хоть как-то сохранили нам этот снег, чтобы мы посоревновались.
Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов – 38-м.
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Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо
Новости Беларуси. Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Раубичи» принимают...
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