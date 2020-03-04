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Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Фотоснимок на стене – 
В доме память о войне.
Женькин дед на этом фото…

Листая страницы семейного альбома, я часто вижу фотографии, с которых на меня открыто и доброжелательно смотрит кареглазый молодой человек в военной форме. Это мой дедушка Дятлов Андрей Тимофеевич.

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

К сожалению, я не застал своего дедушку в живых, но мой отец часто о нем рассказывает.
В доме хранятся документы и награды моего деда: Орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали.

Я часто представляю себе каким был Андрей Тимофеевич Дятлов, какие трудности на жизненном пути ему пришлось преодолеть. 

Родился Дятлов Андрей Тимофеевич 29 декабря 1918 года в д. Моложа Сафоновского района Смоленской области в семье рабочего – железнодорожника. 

В 1928 году пошёл в Дорогобужскую железнодорожную среднюю школу, в которой окончил 8 классов в 1936 году.

В 1937 году уехал в Москву, где учился и работал слесарем – инструментальщиком.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до 1958 года.  Принимал участие в боевых действиях на Северо – Западном фронте, Калининском фронте. Начал службу рядовым в 139 сп 6 сд ВВ НКВД с 1939 года. 

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Первой боевой наградой стала медаль «За боевые заслуги».   Находясь на боевой стажировке снайперов на участке 135 ГСП 46 ГСД Калининского фронта за время с 05.08.1943 по 22.08.1943 года уничтожил 23 немецких солдат и офицеров. Приказ о награждении был подписан 05.09.1943г.

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Об этом я нашел информацию в общероссийском электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

#Мой род-моя гордость.75 военных страниц истории
Евгений ДЯТЛОВ.
https://grodnonews.by/

 
 
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Фотоснимок на стене –  В доме память о войне. Женькин дед на этом фото… Листая страницы семейного альбома, я часто вижу фотографии, с которых на меня открыто и...
 
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