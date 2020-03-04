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Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фотоснимок на стене –
Листая страницы семейного альбома, я часто вижу фотографии, с которых на меня открыто и доброжелательно смотрит кареглазый молодой человек в военной форме. Это мой дедушка Дятлов Андрей Тимофеевич.
К сожалению, я не застал своего дедушку в живых, но мой отец часто о нем рассказывает.
Я часто представляю себе каким был Андрей Тимофеевич Дятлов, какие трудности на жизненном пути ему пришлось преодолеть.
Родился Дятлов Андрей Тимофеевич 29 декабря 1918 года в д. Моложа Сафоновского района Смоленской области в семье рабочего – железнодорожника.
В 1928 году пошёл в Дорогобужскую железнодорожную среднюю школу, в которой окончил 8 классов в 1936 году.
В 1937 году уехал в Москву, где учился и работал слесарем – инструментальщиком.
В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до 1958 года. Принимал участие в боевых действиях на Северо – Западном фронте, Калининском фронте. Начал службу рядовым в 139 сп 6 сд ВВ НКВД с 1939 года.
Об этом я нашел информацию в общероссийском электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
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Фотоснимок на стене – В доме память о войне. Женькин дед на этом фото… Листая страницы семейного альбома, я часто вижу фотографии, с которых на меня открыто и...
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