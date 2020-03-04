Военные страницы родословной десятиклассника из Вороново Евгения Дятлова

Источник материала: Вороновская газета





Фотоснимок на стене –

В доме память о войне.

Женькин дед на этом фото…

Листая страницы семейного альбома, я часто вижу фотографии, с которых на меня открыто и доброжелательно смотрит кареглазый молодой человек в военной форме. Это мой дедушка Дятлов Андрей Тимофеевич.





К сожалению, я не застал своего дедушку в живых, но мой отец часто о нем рассказывает.

В доме хранятся документы и награды моего деда: Орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали.

Я часто представляю себе каким был Андрей Тимофеевич Дятлов, какие трудности на жизненном пути ему пришлось преодолеть.

Родился Дятлов Андрей Тимофеевич 29 декабря 1918 года в д. Моложа Сафоновского района Смоленской области в семье рабочего – железнодорожника.

В 1928 году пошёл в Дорогобужскую железнодорожную среднюю школу, в которой окончил 8 классов в 1936 году.

В 1937 году уехал в Москву, где учился и работал слесарем – инструментальщиком.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до 1958 года. Принимал участие в боевых действиях на Северо – Западном фронте, Калининском фронте. Начал службу рядовым в 139 сп 6 сд ВВ НКВД с 1939 года.













Первой боевой наградой стала медаль «За боевые заслуги». Находясь на боевой стажировке снайперов на участке 135 ГСП 46 ГСД Калининского фронта за время с 05.08.1943 по 22.08.1943 года уничтожил 23 немецких солдат и офицеров. Приказ о награждении был подписан 05.09.1943г.





Об этом я нашел информацию в общероссийском электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».



