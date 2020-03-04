|
«Потребители - люди с невысоким доходом». Властям пояснили, почему рано уходить от пластика в общепите
Источник материала: Tut.by
Бизнес-союзы
В Беларуси с 1 января 2021 года будет запрещено использовать некоторую пластиковую посуду в заведениях общественного питания. Новшества предусмотрены постановлением МАРТ от 19 февраля № 14.
В список запрещенной одноразовой пластиковой посуды включили палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, а также упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.
Напомним, в Беларуси
В этой ситуации семь бизнес-союзов направили в МАРТ совместное письмо с критикой проекта постановления Совмина «О перечне одноразовой пластиковой посуды» (письмо было направлено, видимо, еще на стадии обсуждения списка «пластика», который хотели запретить). Подписали обращение в МАРТ в том числе Республиканский союз промышленников и предпринимателей, Белорусская научно-промышленная ассоциация, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского, Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусский союз предпринимателей и Белорусское общество оценщиков.
«Полагаем, что указанный проект не выполняет требование главы государства о принятии незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, замене ее на бумажную и иные виды экологичной упаковки, а лишь имитирует деятельность по реализации поставленной задачи. Это связано, прежде всего, с тем, что данное постановление касается только одной отрасли — общественного питания, где в стационарных объектах применяется, в основном, многоразовая посуда; в объектах быстрого питания (типа КFC, Макдональдс и пр.) в силу их индивидуальных программ развития и, руководствуясь принципами социальной ответственности бизнеса, максимально используется экологичная упаковка», — говорится в письме.
В обосновании необходимости принятия данного проекта указано, что, по оценкам субъектов общественного питания, более половины объектов уже сегодня отказались от пластиковой посуды. «Настоящее постановление, главным образом, будет касаться выездной торговли, кафетериев, кулинарий и др., где основными потребителями являются люди с невысоким уровнем доходов (студенты, работники социальной сферы, пенсионеры и т.п.). При этом, замена пластиковой посуды на экологически безопасную упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2−4 раза, а, соответственно, цена на реализуемую продукцию возрастет», — говорится на сайте Республиканского союза промышленников и предпринимателей.
Бизнес-союзы считают, что объекты общественного питания будут находиться в неравных условиях с производителями готовой продукции, ибо у последних остается возможность производить и реализовывать свою продукцию в упаковке из пластика. «Например, квас, пиво в пластиковых бутылках может производиться и реализовываться через торговую сеть, а пиво и квас на розлив в баре или при выездной торговле объектами общественного питания должно разливаться в стеклянную или бумажную посуду. Пироги, хлеб, выпечка на хлебозаводе может упаковываться в полиэтиленовую пленку и/или пакеты, а в кафетерии или студенческой столовой — это делать запрещено», — отмечается на сайте Республиканского союза промышленников и предпринимателей.
По мнению авторов письма, предложенный запрет практически не позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. «В связи с этим бизнес-союзы предлагают отказаться от принятия постановления, но на системном уровне под эгидой Минприроды и Минздрава проработать меры по снижению воздействия на здоровье человека и природу некоторых пластмассовых изделий», — резюмируют в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей.
Как в Беларуси борются с пластиком в торговле и общепите
В Беларуси решили
Еще одно изменение по пластику
Ранее
Власти ранее
В Беларуси также решили
Стоит напомнить, что в Беларуси в 2019 году принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Потребители - люди с невысоким доходом». Властям пояснили, почему рано уходить от пластика в общепите
Бизнес-союзы написали коллективное письмо в МАРТ, в котором критикуют решение властей отказаться от некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)