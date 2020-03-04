«Потребители - люди с невысоким доходом». Властям пояснили, почему рано уходить от пластика в общепите

Источник материала: Tut.by

Бизнес-союзы написали коллективное письмо в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в котором критикуют решение властей отказаться от некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Об этом сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей. Нововведение ударит в первую очередь по людям с невысоким уровнем доходов, при этом непластиковая посуда будет в 2−4 раза дороже.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В Беларуси с 1 января 2021 года будет запрещено использовать некоторую пластиковую посуду в заведениях общественного питания. Новшества предусмотрены постановлением МАРТ от 19 февраля № 14.

В список запрещенной одноразовой пластиковой посуды включили палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, а также упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Напомним, в Беларуси намерены с 2023 года запретить использование одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания, сообщил ранее заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

В этой ситуации семь бизнес-союзов направили в МАРТ совместное письмо с критикой проекта постановления Совмина «О перечне одноразовой пластиковой посуды» (письмо было направлено, видимо, еще на стадии обсуждения списка «пластика», который хотели запретить). Подписали обращение в МАРТ в том числе Республиканский союз промышленников и предпринимателей, Белорусская научно-промышленная ассоциация, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского, Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусский союз предпринимателей и Белорусское общество оценщиков.

«Полагаем, что указанный проект не выполняет требование главы государства о принятии незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, замене ее на бумажную и иные виды экологичной упаковки, а лишь имитирует деятельность по реализации поставленной задачи. Это связано, прежде всего, с тем, что данное постановление касается только одной отрасли — общественного питания, где в стационарных объектах применяется, в основном, многоразовая посуда; в объектах быстрого питания (типа КFC, Макдональдс и пр.) в силу их индивидуальных программ развития и, руководствуясь принципами социальной ответственности бизнеса, максимально используется экологичная упаковка», — говорится в письме.

В обосновании необходимости принятия данного проекта указано, что, по оценкам субъектов общественного питания, более половины объектов уже сегодня отказались от пластиковой посуды. «Настоящее постановление, главным образом, будет касаться выездной торговли, кафетериев, кулинарий и др., где основными потребителями являются люди с невысоким уровнем доходов (студенты, работники социальной сферы, пенсионеры и т.п.). При этом, замена пластиковой посуды на экологически безопасную упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2−4 раза, а, соответственно, цена на реализуемую продукцию возрастет», — говорится на сайте Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

Бизнес-союзы считают, что объекты общественного питания будут находиться в неравных условиях с производителями готовой продукции, ибо у последних остается возможность производить и реализовывать свою продукцию в упаковке из пластика. «Например, квас, пиво в пластиковых бутылках может производиться и реализовываться через торговую сеть, а пиво и квас на розлив в баре или при выездной торговле объектами общественного питания должно разливаться в стеклянную или бумажную посуду. Пироги, хлеб, выпечка на хлебозаводе может упаковываться в полиэтиленовую пленку и/или пакеты, а в кафетерии или студенческой столовой — это делать запрещено», — отмечается на сайте Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению авторов письма, предложенный запрет практически не позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. «В связи с этим бизнес-союзы предлагают отказаться от принятия постановления, но на системном уровне под эгидой Минприроды и Минздрава проработать меры по снижению воздействия на здоровье человека и природу некоторых пластмассовых изделий», — резюмируют в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей.

Как в Беларуси борются с пластиком в торговле и общепите

В Беларуси решили повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды, поэтапный рост начнется с 1 апреля этого года. Возможное повышение расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке.

Еще одно изменение по пластику принял президент, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Напомним, Александр Лукашенко 17 января подписал указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Документ среди прочего отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузка на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков, сообщает пресс-служба президента.

Ранее сообщалось , что правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредиты.

Власти ранее откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили бумажные пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. При этом власти урезали для торговли минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Но позже выяснилось , что бумажные подарочные пакеты также засчитываются как товар из обязательного ассортиментного перечня. Поэтому не все торговые сети закупили бумажные упаковочные пакеты.

В Беларуси также решили увеличить плату за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды для производителей и поставщиков оной в 2 раза — с 180 рублей за тонну пластика до 360. Сделать это собираются для того, чтобы простимулировать бизнес, который использует неэкологичную тару для упаковки своей продукции, организовать ее сбор.

Стоит напомнить, что в Беларуси в 2019 году принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.