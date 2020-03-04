Представлен новый «длиннохвостый» McLaren 765LT с активным антикрылом

Источник материала: Tut.by

Британская McLaren анонсировала новую модель с индексом LT — это спорткар 765LT, созданный на базе модели 720S и представляющий собой самую мощную и темпераментную машину в линейке Super Series.





Приставка LT в обозначении расшифровывается как Long Tail («длинный хвост») и прямо намекает на растянутую корму, призванную увеличить прижимную силу и стабилизировать воздушные потоки. Цифра 765 свидетельствует на возросшую отдачу битурбо-V8 объемом 4 л — основательно переработанный двигатель развивает 765 л.с. и 800 Нм крутящего момента, что на 45 л.с. и 30 Нм больше, чем у 720S. 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями остался прежним, но имеет оптимизированные передаточные числа (передачи переключаются на 15% быстрее).





Еще одно отличие от исходного купе 720S — расширенное использование углепластика, из которого изготовлены новые бамперы и модифицированный аэродинамический обвес. Он включает увеличенный передний сплиттер, боковые накладки, укрупненный диффузор и активное заднее антикрыло с изменяемым углом атаки.





В штатную комплектацию 765LT входят карбон-керамические тормоза, оригинальные кованые колесные диски с титановыми болтами и шинами Pirelli P Zero Trofeo R, титановая выпускная система с квартетом патрубков и облегченные углепластиковые «ковши» сидений в салоне.





Сухая масса нового купе — 1229 кг: по сравнению с 720S ее удалось уменьшить без малого на 80 кг. До 100 км/ч 765LT разгоняется за паспортные 2,8 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч.





Первые поставки суперкаров 765LT клиентам начнутся в сентябре. Итоговый тираж будет небольшим — 765 единиц.