ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен новый «длиннохвостый» McLaren 765LT с активным антикрылом

04.03.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Британская McLaren анонсировала новую модель с индексом LT — это спорткар 765LT, созданный на базе модели 720S и представляющий собой самую мощную и темпераментную машину в линейке Super Series.


Приставка LT в обозначении расшифровывается как Long Tail («длинный хвост») и прямо намекает на растянутую корму, призванную увеличить прижимную силу и стабилизировать воздушные потоки. Цифра 765 свидетельствует на возросшую отдачу битурбо-V8 объемом 4 л — основательно переработанный двигатель развивает 765 л.с. и 800 Нм крутящего момента, что на 45 л.с. и 30 Нм больше, чем у 720S. 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями остался прежним, но имеет оптимизированные передаточные числа (передачи переключаются на 15% быстрее).


Еще одно отличие от исходного купе 720S — расширенное использование углепластика, из которого изготовлены новые бамперы и модифицированный аэродинамический обвес. Он включает увеличенный передний сплиттер, боковые накладки, укрупненный диффузор и активное заднее антикрыло с изменяемым углом атаки.


В штатную комплектацию 765LT входят карбон-керамические тормоза, оригинальные кованые колесные диски с титановыми болтами и шинами Pirelli P Zero Trofeo R, титановая выпускная система с квартетом патрубков и облегченные углепластиковые «ковши» сидений в салоне.


Сухая масса нового купе — 1229 кг: по сравнению с 720S ее удалось уменьшить без малого на 80 кг. До 100 км/ч 765LT разгоняется за паспортные 2,8 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч.


Первые поставки суперкаров 765LT клиентам начнутся в сентябре. Итоговый тираж будет небольшим — 765 единиц.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская McLaren анонсировала новую модель с индексом LT - это спорткар 765LT, представляющий собой самую мощную и темпераментную машину в линейке Super Series.
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA обнаружило еще один потенциально опасный для Земли астероид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика