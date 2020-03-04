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Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены

04.03.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акцизы на бензин и дизельное топливо повышены в четыре раза. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на розничных ценах это никак не должно отразиться.

Для тех, кто реализует топливо, произведённое на наших нефтеперерабатывающих заводах, к ставкам акцизов, согласно документу, применяется коэффициент 0,25. То есть, по сути, платежи остаются на прежнем уровне. 

Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены
 

Таким образом, будет исключён необоснованный импорт автомобильного топлива, и повышена привлекательность переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме. Чтобы сохранять конкурентную цену, российским нефтяным компаниям, имеющим сети автозаправочных станций в нашей стране, теперь придётся поставлять на белорусские НПЗ сырьё, а затем покупать полученное из него топливо.

О других новостях экономики за 4 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Акцизы на бензин и дизельное топливо повышены в четыре раза. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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