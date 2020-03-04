Стало известно, кто создает популярное YouTube-шоу «Что было дальше»

Источник материала: Tut.by

Стало известно, что созданием популярных YouTube-шоу «Что было дальше» и Big Russian Boss занимается команда российского продюсера и сценариста Вячеслава Дусмухаметова. Об этом в новом выпуске шоу «вДудь» рассказал актер Антон Лапенко.



Скриншот видео шоу «Что было дальше?», в гостях у комиков — белорус Вадим Галыгин

Созданием популярных YouTube-шоу «Что было дальше», Big Russian Boss, а также «Ошуительное хоу», «Паша техник: в поисках легких денег», шоу с Екатериной Варнавой «Вопросы взрослому», Room service на канале Fast Food Music и некоторых других занимается диджитал-продакшн Medium Quality, которым владеет Дусмухаметов. Антон Лапенко также поделился информацией, что продюсер профинансировал ютуб-сериал «Внутри Лапенко».

Юрий Дудь назвал влиятельного российского продюсера Доном Корлеоне российского YouTube, на что Лапенко ответил, что Вячеслав — творческий человек, продюсер «не просто за бабло, а еще и за идею».

Вячеслав Дусмухаметов — сценарист и продюсер, игравший в свое время в КВН. Сегодня его назвают «главным по юмору на ТНТ», с 2018 года он является креативным продюсером этого канала. Он спродюсировал следующие тв-проекты: «Универ», «Универ. Новая общага», Comedy Woman, «Интерны», Comedy Баттл, Stand Up, «Танцы», «Однажды в России», «Где логика?», «Импровизация», «Прожарка», «Замуж за Бузову» и другие.

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