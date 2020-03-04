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Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

04.03.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Применять избыточные ограничительные меры из-за обнаружения коронавируса в Беларуси сейчас нет необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси. В Минздраве рассказали о самочувствии пациентов

Из возможного крупные выставочные мероприятия будут переносить на другое время. Соответствующую работу проводит и МИД.   

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Несколько дней назад в Министерстве иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой.  

Если будут какие-то ситуации, в которых будет необходимость взаимодействия Министерства иностранных дел с посольствами, с представительствами международных организаций, члены этой группы будут обладать всей необходимой информацией, полномочиями для того, чтобы такое взаимодействие организовать.  

Люди в материале: Андрей Дапкюнас

 
 
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Новости Беларуси. Применять избыточные ограничительные меры из-за обнаружения коронавируса в Беларуси сейчас нет необходимости, сообщили в программе Новости «24...
 
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