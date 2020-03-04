Худшее впереди? С начала эпидемии коронавирус мутировал 149 раз и разделился на 2 типа

Выяснилось, что коронавирус уже разделился на два подтипа: L и S. По словам специалистов, подтип L более агрессивен и встречается чаще (70%), чем подтип S (30%).









Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, но его частота снизилась к началу января. Ученые считают, что вмешательство человека оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. При этом сравнительная распространенность подтипа S возросла в силу более слабого селективного давления.













Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего,— изначальная версия SARS-CoV-2, — говорят ученые.



