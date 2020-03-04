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В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

04.03.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кириллу Вавренюку всего 17 лет, больше половины из них он увлекается выращиванием растений. Двор его семьи напоминает миниатюрный ботанический сад. Особая гордость - лилейники. Их в коллекции парня уже более 60 сортов. Три он вывел собственноручно.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у молодого селекционера и понаблюдали за его работой.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Кирилл встречает нас у ворот частного дома на окраине Бреста, где семья обосновалась восемь лет назад. До этого они жили в квартире. Увлечение сына стало одной из причин переезда. "С детства фанател от растений. Было интересно, как они растут, размножаются. Это казалось чем-то волшебным. Меня охватил азарт. Втайне от мамы обрезал, укоренял растения. Когда ходили за покупками, вместо сладостей просил родителей купить что-нибудь в цветочном отделе", - вспоминает парень.

Если на первых порах брестчанин выращивал только комнатные растения, то с переездом в частный дом его коллекция стала увеличиваться в геометрической прогрессии. Молодой человек подчеркивает, что деньги на покупку семян и саженцев новых видов зарабатывает сам: размножает растения и продает на рынке.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Первыми садовыми культурами, с которыми попробовал работать, стали смородина и крыжовник, рассказывает парень и ведет нас по своим владениям. Тогда из 20 черенков прижились только пять, но этого было достаточно, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Посадил несколько видов цветов. Плодородная почва пришлась по душе ирисам, коллекция которых вскоре разрослась до 150 сортов. К сожалению, их клубни полюбились медведке. Чтобы растения не погибли, их пришлось отдать другому человеку.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

А вот для лилейника на участке раздолье. "Сейчас у меня более 60 сортов, три из которых я вывел сам. Один из них назвал Кветка Кирилла, месяца два назад официально зарегистрировал. Опылял разные сорта, выполнил много комбинаций, собрал семена и посеял их. Среди примерно 100 растений выбрал самое-самое и наблюдал за ним. У него толстые лепестки, интересный окрас с гофрировкой - это очень ценится. Он повторно цветущий, примерно 20% цветов полумахровые", - рассказывает о своих селекционных достижениях молодой человек.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Проходя между аккуратными грядками, он поясняет, что сейчас в саду работы практически нет. В доме же она кипит: нужно черенковать, сеять, поливать. С интересом рассматриваем небольшие горшочки с форзицией, будлеей, бересклетом. Из-за теплой зимы саженцы стоят под открытым небом и чувствуют себя великолепно, хотя еще пару лет назад в это время они были бы под тентом. По соседству разместились несколько тепличек с виноградом - еще одной гордостью Кирилла. В коллекции более 40 сортов на любой вкус.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

"После переезда загорелся и выращиванием винограда. В десять лет пошел на рынок и купил у виноградаря 12 сортов. Об уходе ничего не знал, ошибался. Только спустя четыре года все удалось. Теперь сажу саженцы, а через год получаю первый урожай", - поделился он опытом.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Раньше виноград рос в открытом грунте. Но уход за ним отнимал много времени, а его у Кирилла сейчас крайне мало. В прошлом году он закончил школу и стал первокурсником Брестского государственного технического университета. Говорит, мечтал поступить на агронома, но в родном городе этих специалистов не готовят. Сделал выбор в пользу мелиорации.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

"Виноград на улице вызревает полноценно. В теплице его посадил, чтобы облегчить себе жизнь. Там лозу не укрываю и не обрабатываю, только формирую. Виноград у нас зимует хорошо. Он боится не сколько морозов, как сквозняков. В теплице зимой температура практически как и на улице, просто ветра нет. Раньше после обрезки, чтобы защитить куст от ветра, ставил над ним домиком оконные рамы", - рассказал молодой человек.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

Сейчас в коллекции Кирилла более 1 тыс. видов растений, в том числе экзотические. Семена покупает в магазинах, заказывает в интернете, привозят друзья и близкие. Каждую культуру он пробует размножить, потом своими успехами делится в Instagram-аккаунте. Парень ставит перед собой амбициозную цель - посадить парк из растений, выведенных им сортов. Уверены, с таким талантом и упорством он обязательно исполнит свою мечту.

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений

 
Теги: Брест
 
 
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  Кириллу Вавренюку всего 17 лет, больше половины из них он увлекается выращиванием растений. Двор его семьи напоминает миниатюрный ботанический сад. Особая...
 
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