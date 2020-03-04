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«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020

04.03.2020 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе футбольного клуба «Минск».

На прямую связь со студией выходит корреспондент Екатерина Лихошапко.   

«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Во-первых, поздравляю всех с открытием нового футбольного сезона. Только что был забит второй мяч в этом матче. Отличилась команда «Динамо-Брест», а первый мяч был на 3-й минуте. Камерунский полузащитник «Динамо» Габи Кики забил красивый гол.

«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Габи Кики

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе...
 
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