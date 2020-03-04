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«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе футбольного клуба «Минск».
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
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Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе...
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