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О кадровом недоборе, женщинах на службе и альтруизме молодёжи рассказывает замминистра МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лицей – это всего лишь первый шаг в профессии. А из чего и как складывается карьера дальше, что движет современными стражами правопорядка и какой конкурс приходится пройти, чтобы в будущем носить погоны? Об этом и не только мы поговорим с заместителем министра внутренних дел Сергеем Хоменко. Рубрика «Мнение» на СТВ.
В 2019 году на одно место сотрудника милиции претендовали четыре человека
Ольга Коршун, СТВ:
Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Сегодняшняя белорусская милиция – это огромный коллектив, который выполняет очень много задач, причем эти задачи по своим функциям самые разные. И основу деятельности, конечно, составляет кадровый потенциал, который сегодня есть.
Есть ли проблема с кадрами? Да, есть определенный некомплект сотрудников ГАИ, участковых инспекторов, сотрудников, несущих патрульно-постовую службу. Вместе с тем это не результат бездеятельности, это результат тщательного подхода к каждому сотруднику.
Для примера могу привести цифры до 2019 года: хотели стать сотрудниками милиции более 11 тысяч человек. Вместе с тем были подобраны по всем критериям (морально-психологическим, профессиональным, физическим качествам) всего лишь более 2,5 тысяч человек. То есть фактически, как говорят в учебных заведениях, конкурс составил четыре человека на одно место.
Кроме профессиональных знаний есть еще и физические. То есть человек должен прийти в органы внутренних дел в том числе физически подготовленным. Преимущество отдается тем гражданам Республики Беларусь, которые отслужили в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях или имеют высшее образование.
Сегодняшняя позиция – это подбор тех людей, которые способны выполнить поставленные руководством государства и руководством Министерства внутренних дел задачи, исходя из тех угроз и вызовов, которые есть сегодня в Республике Беларусь.
Сегодняшняя молодежь альтруистична так же, как и 20, и 30 лет назад
Ольга Коршун:
Сергей Хоменко:
А вот то, о чем вы говорите, – желание стать выше на социальной лестнице – всего лишь чуть-чуть более 5 %. Почему? Потому, что в основе слова «милиция» лежит такое словосочетание, как «народное войско». То есть это понимание руководства Министерства внутренних дел. Это те лучшие люди, которые отобраны из народа и которые обязаны помогать людям.
Женщина – это не что-то альтернативное милицейской службе. Женщины вместе с нами несут службу
Ольга Коршун:
Сергей Хоменко:
Ольга Коршун:
Сергей Хоменко:
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Новости Беларуси. Лицей – это всего лишь первый шаг в профессии. А из чего и как складывается карьера дальше, что движет современными стражами правопорядка и какой...
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