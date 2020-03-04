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На ул. Ангарской в Минске столкнулись два Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В полдень 4 марта на пересечении Ангарской и Нестерова не смогли разъехаться два Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
42-летний водитель одного из авто, который поворачивал на Байкальскую, не уступил дорогу встречному авто. Пострадала женщина-пассажир.
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Новости Беларуси. В полдень 4 марта на пересечении Ангарской и Нестерова не смогли разъехаться два Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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