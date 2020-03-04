На ул. Ангарской в Минске столкнулись два Volkswagen

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В полдень 4 марта на пересечении Ангарской и Нестерова не смогли разъехаться два Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





42-летний водитель одного из авто, который поворачивал на Байкальскую, не уступил дорогу встречному авто. Пострадала женщина-пассажир.



