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Кто и зачем посвящает Путину «иконы» и «молитвы»

04.03.2020 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экзальтированные почитатели Владимира Путина дискредитируют руководство страны. Особенно теперь, когда из чудачеств стали извлекать прибыль.

Появились сообщения о том, что в сувенирных ларьках петербургского аэропорта Пулково торгуют своеобразной «иконой» с изображением президента России.

Журналисты поинтересовались мнением президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. «Мы это не приветствуем. И сам президент это не приветствует. Вряд ли это можно назвать иконой. Наверно, подобные изображения неуместны были бы», – ответил Песков журналистам. Такие вопросы задавали главе президентской пресс-службы и ранее, и журналисты всегда получали примерно одинаковые ответы. Все это превратилось в своеобразный ритуал.

Ведь сообщения о маргинальных группах, где почитают «сакральные» образы российского президента, поступали из глубинки и ранее. В 2012 году, когда Владимир Путин в очередной раз боролся за президентский пост, в поселке Большая Ельня Нижегородской области обнаружилась не обычная, а «чудотворная» икона с ликом национального лидера, который тогда занимал пост премьер-министра.

«Внимание! С 19.01.12 в храме обновилась и замироточила икона Владимира Путина, а также его освященный портрет. Господь дает нам такие знаки Своего благодатного присутствия», – говорилось на сайте основательницы группы «путинопоклонников», которая называла себя «матушкой Фотиньей», а до того звалась Светланой Фроловой. «Путин – это путь иной для России. В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну!» – утверждала почитательница Путина. «Храм», где случилось чудо с иконой, находится в собственности Фроловой, как сообщают нижегородские СМИ. Об этой группе известно с 2005 года.

«Считаю, что подобные действия сектантов под предводительством личности, ранее судимой за мошенничество, порочат честь и достоинство президента России. Думаю, что администрация президента должна пресечь их своими инструментами несилового воздействия», – комментировал тогда пресс-секретарь Нижегородской и Арзамасской епархии РПЦ протоиерей Игорь Пчелинцев.

Предсказав Путину славное будущее, матушка Фотинья пропала из новостей. Сайт ее исчез. Следы активности аккаунта во «ВКонтакте» в последний раз отмечались минувшей осенью. Фотинья обращалась с призывом сбора денег для Донбасса, но на эти записи читатели отзывались редкими и довольно вялыми проклятиями в адрес самозваной «матушки».

Почитание российского президента не ограничивается псевдоиконописью. В 2011 году СМИ обнаружили некоего Владимира Косолапова, предложившего создать «Церковь Путина – бога единого». «Путин должен стать духовным отцом новой религии бога единого! Нужно построить храмы для всех людей, где чистить перышки губернаторам и прокурорам», – призывал этот общественный деятель. Он вроде бы даже собирал деньги на свой храм. О дальнейшей судьбе новой «церкви» и собранных средств ничего не известно.


ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин


Путину еще и слагают молитвы. В 2015 году активисты организации «Национальный комитет +60», посвященной дню рождения президента, потребовали у патриарха Кирилла причислить главу государства к лику святых и дополнить православное богослужение пропрезидентской молитвой. «Последние данные ВЦИОМа четко указывают, что для 90% населения страны президент РФ является опорой и надеждой в земной жизни, а почти 100% православного люда ежедневно молятся о его здоровье и желают видеть его пожизненным руководителем великой России! Не секрет, что титанические силы на благо Родины он получает от Бога», – говорили активисты.


Они надеялись, что уже в 2016 году в храмах РПЦ зазвучат такие молебны. Но патриарх активистам не внял, зато новое дыхание идея обрела благодаря видеоблогу клирика Московского патриархата протоиерея Андрея Ткачева. Популярный миссионер РПЦ в православной социальной сети «Елицы» предложил верующим составить и произносить всем вместе в одно время молитву по соглашению, посвященную президенту. «Помолимся о президенте Владимире государства нашего, о рабе Божьем Владимире. Да вразумит его и укрепит, и сохранит его от всякого зла Господь. Да приведет к нему Господь мудрых, патриотичных и сильных друзей и помощников, наглых же и продажных вон да прогонит. Аминь», – были в варианте Ткачева такие строки.

В «Елицах» вскоре появилось и до сих пор существует сообщество «Молитва за Путина», где размещен еще один вариант обращения к Богу: «Господи Боже, Великий Царю, Безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Своему Владимиру изъяти его от врагов видимых и невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всем врагом его, борющимся с ним, сотвори враги яко овцы, сокруши их яко прах пред лицем ветра». В интернете можно найти и такую вариацию, где к высшим силам на современном русском языке обращаются с просьбой «поддержать Владимира Путина в руководстве Российской Федерацией». «Пусть хватает Путину духовных и физических сил в государственных и международных делах. Пусть множатся соратники Путина, а противники России редеют во благо всеобщего мира и любви», – говорится в этом «обращении» к Небесам.

По мнению почитателей национального лидера, молитва самого Владимира Путина имеет особенную силу. Скажем, архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму (Волочкову), имеющему слабость к стихотворчеству, принадлежат такие строки: «Да, Петербург он посетил.// В день патриарха Ермогена,// В собор Морской он приходил,// Приняв Христа благословенье.// И президентского моленья// Иоанн Кронштадский не забыл.// И с Ликом Трех, в своей квартире// Приняв его, благословил».


Вообще экзальтированное отношение некоторых граждан к личности президента во многом подпитывается примером священнослужителей. Многие помнят, как однажды на Валааме помощник игумена пытался поцеловать руку, протянутую Путиным для рукопожатия. Президент руку отдернул и что-то сердито сказал монаху. После этого начальство Валаамского монастыря делало попытки оправдать странный поступок своего монаха: дескать, он македонец, и на его родине так принято выражать признательность властителям государства.

Но что упрекать скромного чернеца, если руководство РПЦ публично демонстрирует президенту свою глубокую преданность? Апофеозом стало славословие, с которым к президенту обратился патриарх Кирилл. В июле 2018 года, отслужив молебен у памятника святому князю Владимиру у стен Кремля, глава РПЦ поздравил Путина с именинами и заявил, что это тезоименитство не кажется ему случайным. «Я думаю, что не бывает случайностей, особенно если речь идет о людях, действительно меняющих мир», – отметил патриарх. Тем самым Кирилл невольно подтвердил слова некоторых активистов, задолго до того утверждавших, что Путин – словно новый креститель Руси. Некоторые из них идут дальше, отмечая, что раз президента зовут Владимир Владимирович, то он даже «вдвойне креститель».

В январе 2019 года в телеэфире «Вестей недели» прозвучала история, которая, вероятно, только укрепила веру такого рода почитателей. В сюжете настоятель Спасо-Преображенского собора в Петербурге протоиерей Николай Брындин поведал историю крещения Путина, якобы рассказанную священнику самим президентом. «Это был день архистратига Михаила, и священник предлагал назвать меня Михаилом, но мама сказала: «Нет, мы уже имя выбрали – Владимир». Тогда – сказал священник – будет князь Владимир. И указал маме Владимира Владимировича на образ князя Владимира», – поделился священнослужитель с журналистами.

Интересно, что с мотивом «богоизбранничества» играют не только маргинальные религиозные группы или ультрапатриотические активисты, не только верноподданное духовенство, но и интеллектуалы. В 2013 году в «Русском пионере» вышло интервью с Владиславом Сурковым – он тогда был только что уволен с поста заместителя председателя правительства РФ. Интервьюер, журналист Андрей Колесников, спрашивает бывшего чиновника: «Ты как-то сказал, что России Путина Бог послал. Теперь, когда он тебя уволил, ты по-прежнему так думаешь?» «В божественном масштабе мое увольнение ничего не изменило, – отвечает Сурков. – Так что и думать иначе причины нет. Да, Бог. Да, призвал. Спасать Россию от враждебного поглощения. Белый рыцарь – и очень вовремя. В последний, можно сказать, час».

Мысль, порожденная ироничным умом политика и писателя, упала на благодатную почву и среди масс расцвела пышным цветом. Впрочем, цветение это не всегда благоуханно. Бывает, в мрачных глубинах почвенного сознания идеи преображаются и порождают уродцев. Вот свежий пример. В последние дни 2019 года схиигумен Сергий (Романов) обратился к своим многочисленным почитателям с мрачным пророчеством. Романов – популярный и одиозный проповедник самых мрачных доктрин ультраконсервативного клерикализма. «Некоторые русские старцы говорили: антихрист придет из России, – пророчествует схиигумен. – Уточним… – тут Романов обвел строгим взором слушателей – …это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет с силиконовым лицом – маской Владимира Путина… Кто говорит с народом? Вещает за Владимира Путина его двойник, будущий лжемессия, он же Мошиах, всемирный царь, зверь из бездны. Имя ему – антихрист».

Как и у любого иррационального культа, у этого есть своя оборотная, темная сторона.
 
Теги: Новости
 
 
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Экзальтированные почитатели Владимира Путина дискредитируют руководство страны. Особенно теперь, когда из чудачеств стали извлекать прибыль.
 
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