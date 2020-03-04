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ЧП в шахте «Беларуськалия». 1 человек погиб, 7 в больнице

04.03.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По предварительной информации при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали работники предприятия. Они находились в транспортном средстве.

В больницу были доставлены 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался.

Как сообщает Следственный комитет, с целью осмотра места ЧП, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа.   

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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По...
 
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