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Как преображается Музей валунов в Уручье?

04.03.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стадии ремонта. В Музее валунов микрорайона Уручье сделали пешеходные дорожки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как преображается Музей валунов в Уручье?

Напомним, что работы по восстановлению облика парка начали еще в сентябре 2019 года. Планировалось, что тут обновят пешеходные дорожки и лестницы. И вот сейчас можно оценить первые результаты.

Как преображается Музей валунов в Уручье?

Работы планируют продолжать. В Музее валунов находится около 2,5 тысячи камней, которые имеют национальную ценность, поэтому реконструкцию рядом с ними нужно проводить осторожно. 

Люди в материале: Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. В стадии ремонта. В Музее валунов микрорайона Уручье сделали пешеходные дорожки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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