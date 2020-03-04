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ЧП на "Беларуськалие": один рабочий погиб, восемь получили травмы

04.03.2020 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 марта в шахте "Беларуськалия" случилось происшествие, в результате которого один рабочий погиб, восемь получили травмы

Как сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, подземная машина, которая перевозила людей, столкнулась с горной выработкой. В больнице оказались все девять пострадавших. От полученных травм скончался водитель машины.

На месте происшествия, на глубине более 600 метров, работала следственно-оперативная группа.
 
 
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4 марта в шахте "Беларуськалия" случилось происшествие, в результате которого один рабочий погиб, восемь получили травмы
 
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