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ЧП на "Беларуськалие": один рабочий погиб, восемь получили травмы
Источник материала: Партизан
4 марта в шахте "Беларуськалия" случилось происшествие, в результате которого один рабочий погиб, восемь получили травмы
Как сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, подземная машина, которая перевозила людей, столкнулась с горной выработкой. В больнице оказались все девять пострадавших. От полученных травм скончался водитель машины.
На месте происшествия, на глубине более 600 метров, работала следственно-оперативная группа.
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4 марта в шахте "Беларуськалия" случилось происшествие, в результате которого один рабочий погиб, восемь получили травмы
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