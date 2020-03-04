Как сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, подземная машина, которая перевозила людей, столкнулась с горной выработкой. В больнице оказались все девять пострадавших. От полученных травм скончался водитель машины.





На месте происшествия, на глубине более 600 метров, работала следственно-оперативная группа.